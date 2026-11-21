ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি বদলে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ! 'অদৃশ্য নজর' নিয়ে সরব অভিষেক
Abhishek Banerjee: সরকারি বদলির নির্দেশিকা সামনে এনে পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে একযোগে অনুরোধ ও সতর্কবার্তা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।
Published : November 21, 2026 at 7:06 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: দিনভর নাটকীয়তার পর এবার পুলিশ প্রশাসনের অন্দরে রদবদল নিয়ে সরব হলেন মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুক্রবার গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দেওয়ার আগে সকালে সমাজমাধ্যমে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। রাতে ফের একটি সরকারি বদলির নির্দেশিকা সামনে এনে পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে একযোগে অনুরোধ ও সতর্কবার্তা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি প্রসেনজিৎ করকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে রাজনৈতিক পারদ চড়ল।
রাজ্য পুলিশের তরফে একটি বদলির নির্দেশিকা শুক্রবার, 20 নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোট আট জন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে বদলি করা হয়েছে। সেই তালিকার দু’নম্বরেই রয়েছেন ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি। তাঁকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা থেকে সরিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা ডিআইবি-র ইনস্পেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে।
তাঁর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন সঞ্জয় দে। তিনি এত দিন হাওড়া জিআরপি-র ইনস্পেক্টর হিসেবে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখায় বা এসিবি-তে ডেপুটেশনে কর্মরত ছিলেন। অবিলম্বে এই বদলির নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে।
এই সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পরেই শুক্রবার রাতে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন অভিষেক। সেখানে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি-র আকস্মিক বদলি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। 'অদৃশ্য নজর' নিয়ে সরব হয়েছেন অভিষেক ৷
অভিষেক লিখেছেন, "হঠাৎ ডায়মন্ড হারবার থানার আইসিকে বদলি করা হলো কেন?" এর নেপথ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র বা ব্যর্থতা লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, "মিথ্যা প্রমাণ সাজিয়ে একজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই কি শাস্তি হিসেবে এই তড়িঘড়ি বদলি? নাকি কোনও ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই এই সিদ্ধান্ত?"
প্রশাসনিক মহলের একাংশের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক মনে করিয়ে দিয়েছেন, পর্দার আড়ালে থাকা কোনও কিছুই চিরকাল চাপা থাকে না। তিনি লেখেন, "মনে রাখবেন, অনেক কিছুই হয়তো আড়ালে ঘটে, কিন্তু সবকিছু আড়ালে থাকে না। অদৃশ্য নজর সর্বত্র রয়েছে।"
একই সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের আইনের পথে থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। কারও অঙ্গুলিহেলনে বেআইনি কাজ করলে তার ফল যে ভুগতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, "পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যেক আধিকারিকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আইন ও সার্ভিস রুলস মেনে নিজের দায়িত্ব পালন করুন। রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশে এমন কোনও কাজ করবেন না, যার জন্য আগামী দিনে নিজের চাকরি, সম্মান ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়।"
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যায়, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। অভিষেকের মন্তব্য, "ক্ষমতার সমীকরণ বদলায়, রাজনৈতিক প্রভুরাও বদলে যান। কিন্তু নিজের কাজের দায় একদিন নিজেকেই নিতে হয়।"
পোস্টের শেষে তাঁর সংযোজন, "সময় থাকতে সতর্ক হোন। এটাই অনুরোধ, আবার সতর্কবার্তাও।"
শুক্রবার গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা এবং তার আগে ও পরের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এমনিতেই সরগরম ছিল। সকালে থানায় যাওয়ার আগেও সমাজমাধ্যমে সুর চড়িয়েছিলেন অভিষেক। রাত বাড়তেই ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি-র বদলির অর্ডার সামনে আসায় সেই বিতর্ক নতুন মাত্রা পায় ৷
এ দিনের নির্দেশিকায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আরও কয়েকটি থানাতেও রদবদল করা হয়েছে। সিআইডি-র ইনস্পেক্টর গৌতম সাহাকে নোদাখালি থানার আইসি করা হয়েছে এবং সেখানকার আইসি হিমাংশু বিশ্বাসকে বসিরহাটের ট্র্যাফিক ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।
বজবজ থানার আইসি নিরুপম মণ্ডলকে বীরভূমের ডিআইবি-তে বদলি করে তাঁর জায়গায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারকে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, বজবজ বা পুজালি থানার রদবদল সংক্রান্ত আগের কিছু নির্দেশও সংশোধন করা হয়েছে। তবে, সব ছাপিয়ে অভিষেকের পোস্টের জেরে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি বদলিই এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে।
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