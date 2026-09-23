পুজোর মুখেও বেহাল রাস্তা, বৃষ্টি মাথায় নিয়েই খানাখন্দ বোজানোই বড় চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের
Puja Road Repair Drive: মহালয়ার আগে নতুন রাস্তা তৈরি সম্ভব না-হলেও মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হবে, জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু বর্ষা দীর্ঘায়িত হওয়ায় বাড়ছে সমস্যা ৷
Published : September 23, 2026 at 8:35 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। কিন্তু শহরের একাধিক রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা রীতিমতো দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, কোথাও আবার পিচের আস্তরণ সম্পূর্ণ উঠে গিয়ে বিপজ্জনক 'ব্ল্যাক স্পট' তৈরি হয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে রাস্তার হাড়পাঁজর। এই পরিস্থিতিতে পুজোর আগে শহর ও শহরতলির পথঘাট অন্তত 'চলার যোগ্য' করে তুলতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন।
রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী 10 অক্টোবর অর্থাৎ মহালয়ার আগে নতুন রাস্তা তৈরি করা সম্ভব না-হলেও মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করবে তাঁর সরকার। কিন্তু বৃষ্টির সিজন (বর্ষা) দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রতিশ্রুতি পূরণ একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্যের অর্থ দফতর। কিন্তু পূর্ত দফতর এবং পুরসভার সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আবহাওয়া। সাধারণত অন্যান্য বছর এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টির দাপট অনেকটাই কমে আসে। কিন্তু এবছর চিত্রটা ভিন্ন। লাগাতার বৃষ্টির কারণে রাস্তার প্যাচওয়ার্ক বা তাপ্পি মারার কাজ বারবার ব্যাহত হচ্ছে।
এই পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, "এবছর বৃষ্টি দীর্ঘায়িত হওয়ায় পুরো দমে রাস্তা তৈরির কাজ করা যাচ্ছে না। জনগণের টাকায় রাস্তা করে তা জলে ধুয়ে যাক, তেমনটা তো করতে পারি না। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্যাচওয়ার্কের কাজ শেষ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা হবে।"
প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই পুজোর আগে শহরকে যানজটমুক্ত করতে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের এক শীর্ষ আধিকারিক বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান, শহরের বড়, মাঝারি এবং ছোটো মিলিয়ে প্রায় 500টি রাস্তা মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যদিও মাঝেমধ্যেই দফায় দফায় বৃষ্টিতে সেই কাজ পণ্ড হচ্ছে ।
শুধু রাজ্য প্রশাসন নয়, রাজ্য এবং কলকাতা পুরসভা একযোগে কাজ করছে। কলকাতা পুরসভার সড়ক বিভাগের তরফে শহরের গুরুত্বপূর্ণ 76টি রাস্তাকে দ্রুত মেরামতির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শহর থেকে জেলার রাস্তাগুলির বেশ কিছু অংশে পিচ উঠে গিয়ে ঢেউ খেলানো আকার নিয়েছে। পুরনো পিচ তোলার জন্য মিলিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। ওই ঢেউ খেলানো অংশগুলি কেটে সেখানে নতুন করে পিচের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে।
পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক জানান, পুজোর আগে মিলিং মেশিন দিয়ে সার্বিকভাবে রাস্তার কাজ খুব একটা করা যাবে না। রাস্তা পুরোপুরি মসৃণ করার কাজ শুরু হবে পুজোর পর। আপাতত খানাখন্দ বুজিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতে গাড়ি ঠিকঠাক চলতে পারে, সেটাই তাঁদের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার।
সব মিলিয়ে, একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া ডেডলাইন এবং অন্যদিকে বৃষ্টির ভ্রুকুটি। এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে মহালয়ার আগে শহরের রাস্তা কতটা স্বস্তি ফেরায়, এখন সেটাই দেখার।