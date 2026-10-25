প্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরী, কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে জীবনাবসান

প্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরী, কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে জীবনাবসান
Jogen Chowdhury Passes Away: রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল 87 বছর। শিল্পী রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন।
Published : October 25, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: বছর খানেক আগে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হন শিল্পী যোগেন চৌধুরী। সম্প্রতি তাঁর শরীরে কয়েকটি সংক্রমণ ধরা পড়ায় কলকাতার বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয় ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 87 বছর বয়সী ওই শিল্পীর মূত্রনালীর সংক্রমণের ফলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শিল্পীর পরিবারের সম্মতিতে শনিবার তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়। কিন্তু, শেষরক্ষা হল না ৷ রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল 87 বছর। শিল্পী রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন।
শনিবার দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় ৷ জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হন শিল্পী। গত 14 মাসে বেশ কয়েকবার কেমো থেরাপিও নিয়েছেন তিনি । ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করে। শেষমেশ ভেন্টিলেটরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
1939 সালের 16 ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের দাহারপাড়া গ্রামে যোগেন চৌধুরীর জন্ম। তাঁর বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন জমিদার এবং শিল্পানুরাগী, শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর মা ছিলেন আলপনা আঁকায় দক্ষ। পারিবারিক শিল্পচর্চাই ছোটবেলা থেকে তাঁর মধ্যে ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি করেছিল।
দেশভাগের সময় 1948 সাল নাগাদ কলকাতায় চলে আসেন এবং এই শহরেই শিল্পশিক্ষা হয় তাঁর ৷ 1955 সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট-এ ভর্তি হন তিনি। 1960 সালে সেখান থেকে পাশ করে হাওড়া জেলা স্কুলে শিল্পের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন যোগেন চৌধুরীর । তারপর 1965 সালে প্যারিসে উচ্চশিক্ষা সেরে দেশে ফিরে আসেন তিনি ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের আর্ট গ্যালারিতে কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক শিল্পজগতে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী।
2014 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন চৌধুরীকে রাজ্যসভায় তাঁর দলের সাংসদ করে পাঠিয়েছিলেন। 2020 সাল পর্যন্ত তিনি সেই পদে ছিলেন। দেশবিদেশে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত এই শিল্পীর প্রয়াণে শিল্প জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷