106 বছরে চিরবিদায় ! প্রয়াত পদ্মশ্রী চিকিৎসক মণি ছেত্রী

106 বছরে চিরবিদায় ! প্রয়াত পদ্মশ্রী চিকিৎসক মণি ছেত্রী
চিকিৎসাজগতে নক্ষত্র পতন ! শতায়ু পেরিয়ে প্রয়াত প্রখ্যাত চিকিৎসক মণি ছেত্রী । পদ্মশ্রী প্রাপক চিকিৎসকের মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে নেমেছে শোকের ছায়া ।
Published : April 6, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: প্রয়াত বর্ষীয়ান চিকিৎসক মণি কুমার ছেত্রী । হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক । তাঁর বয়স হয়েছিল 106 বছর । দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি । রবিবার সন্ধ্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন পনেরো আগে কলকাতার বালিগঞ্জের বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন চিকিৎসক । তারপর কিছুদিন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি । যদিও সেখানে থেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল মণি ছেত্রীকে ৷ তারপর রবিবার রাতে বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চিকিৎসক ।
1920 সালে 23 মে দার্জিলিংয়ে তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত অন্যতম প্রাচীন চা বাগান 'তিস্তা ভ্যালি টিই'-র এক গোর্খা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মণি কুমার ৷ এরপর দার্জিলিং মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুল এবং টার্নবুল হাই স্কুলে তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা করেন ৷ 1936 সালে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন । এরপর কলকাতার সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ভর্তি হন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ।
1944 খ্রিস্টাব্দে ডাক্তারিতে স্নাতক (এমবিবিএস) হন । 1949-এ ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর করেন তিনি । এরপর চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আরও পড়াশোনার জন্য যান বিদেশে । 1955 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের রয়্যাল কলেজ ফিজিশিয়ানস থেকে এমআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন । লন্ডন থেকে ফিরে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কর্মজীবন শুরু করেন চিকিৎসক মণি কুমার ছেত্রী । যোগ দেন রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে । পরবর্তীকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কনসালট্যান্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে । বর্তমানে যাকে সবাই এসএসকেএম হাসপাতাল বলে চেনে ।
এই হাসপাতালে দীর্ঘদিন সার্জেন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন তিনি । যথাযথভাবে পালন করেছেন আইপিজিএমইআর তথা ইনস্টিটিউ অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের কার্ডিওলজি এবং মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডিরেক্টরের দায়িত্বও । বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি এবং আইপিজিএমইআর এবং এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তাও ছিলেন তিনি । পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তারও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ।
তাঁর হাত ধরেই এসএসকেএম হাসপাতালে তৈরি হয় ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট তথা আইটিইউ সেটআপ । এনডোক্রিনোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, ডায়াবিটিস, রিউম্যাটোলজির মতো আলাদা আলাদা বিভাগ চালু হয় । যা পশ্চিমবঙ্গের কোনও হাসপাতালে প্রথম । চিকিৎসক ছেত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত চিকিৎসকও ছিলেন । 1974 সালে পান ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মান । এসএসকেএম হাসপাতালের রোনাল্ড রস বিল্ডিংয়ে মেডিসিন বিভাগে তাঁর নামে একটি কেবিনও রয়েছে ।
পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর দেহ আপাতত তাঁর বাড়িতেই শায়িত থাকবে । পরিবারের অনেকেই উত্তরবঙ্গে থাকেন । তাঁরা আসছেন কলকাতায় । তাঁর আত্মীয় পরিজনরা আসার পর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে চিকিৎসক মণি ছেত্রীর ।