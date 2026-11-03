সংস্কার হবে কবে ? বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের অবস্থা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পুরোহিত ও স্থানীয়দের

সংস্কার হবে কবে ? বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের অবস্থা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পুরোহিত ও স্থানীয়দের
Hangseshwari temple: শ্রীরামপুর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থাপত্য পর্যটনের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । হংসেশ্বরী মন্দিরও যুক্ত হওয়ার কথা । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 3, 2026 at 6:14 PM IST
বাঁশবেড়িয়া, 3 নভেম্বর: হংসেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্থাপত্যশৈলী দেখলে যে কোনও মানুষ বিস্মিত হন ! শুধু ঐতিহাসিক কালী মন্দিরই নয়, এর পাশেই রয়েছে অনন্ত বাসু দেবের মন্দির । টেরাকোটার মন্দিরে অসাধারণ শিল্পকলা আজও মানুষের মন টানে । বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরে তাই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে ৷ কিন্তু করোনা-পর্ব থেকেই মন্দিরে সংস্কার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে অভিযোগ ৷
পূর্বতন সরকারের আমলে হংসেশ্বরী কালীমন্দিরকে পর্যটনের আওতায় আনা ও সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল । তারপরেও সেভাবে কিছু এগোয়নি ৷ এই মন্দিরগুলি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে । সংস্কার নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই তাই ক্ষোভ রয়েছে পুরোহিত ও স্থানীয়দের মধ্যে ।
বিজেপি সরকার আসার পর শ্রীরামপুর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থাপত্য আলাদা করে পর্যটনের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । সেই তালিকায় হংসেশ্বরী মন্দিরও যুক্ত হওয়ার কথা । মন্দির সংস্কার নিয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনও নির্দেশিকা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক । তবে সরকারি তরফে আলোচনা করে এই মন্দিরের সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ ।
মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ (ASI)। তবে করোনার পর থেকে ASI-এর তরফে কোনও রকম সংস্কারের কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। মন্দির সংস্কার ও ASI কর্মীদের নিয়ে মন্দিরের পুরোহিতের কী বক্তব্য ? পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পুরাতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন কর্মী মন্দিরের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর দখল করে রয়েছেন ৷ বিভাগের কর্মীরা মন্দিরের মধ্যেই নেশাদ্রব্য সেবন করেন । আমরা এ ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনা করছি । রাজ্যে পালাবদলের পর ও বর্তমান বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী জন্মদিনের পুজো দিতে এসেছিলেন । তাঁকেও সংস্কারের বিষয়ে বলেছি, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন । যতক্ষণ না সংস্কারের কাজ হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা ভরসা পাচ্ছি না ।"
বহুদিন সংস্কার বন্ধ এবং মন্দিরে এএসআই কর্মীদের নেশাসেবনের অভিযোগ নিয়ে কী বলছেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক ? তিনি বলেন, "মা হংসেশ্বরী মন্দিরকে ঘিরে বাঁশবেড়িয়া মানুষের মধ্যে একটা আবেগ রয়েছে । পুরোহিত যে সমস্ত অভিযোগ করছেন, তিনি যদি তা আমার কাছে লিখিতভাবে জানান, আমি দফতরের সঙ্গে কথা বলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব । কোনও অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না । ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই মন্দিরের দায়িত্বে রয়েছে । রাজ্য সরকারের তরফেও আবেদন করা হয়েছে এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য । আশা করছি মন্দিরের উন্নতির জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
কী বলছেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক? ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক বলেন, "এখনও সংস্কারের ব্যাপারে কোনও নির্দেশিকা আসেনি । পুরোহিতের তরফে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে পারেন । অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ।"
স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকরা কী বলছেন এই বিষয়ে ? স্থানীয় যুবক উৎপল কুন্ডু বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশে ভাঙা রয়েছে । সংস্কারের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে । বহু পর্যটক ও ধর্মপ্রাণ মানুষ আসেন এই মন্দিরে । সরকারি তরফে পর্যটনের আওতায় আনলে খুবই ভালো হবে ।" পর্যটক দেবমাল্য মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুরাতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব এই মন্দিরের দেখভাল করা । অবশ্যই এটা নজরে আনা উচিত । নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে এই মন্দিরকে নতুনভাবে সংস্কার করা হোক ।"
হংসেশ্বরী কালী মন্দিরের ইতিহাস
1799 সালে রাজা নৃসিংহ দেব রায়ের হাত ধরেই হংসেশ্বরী কালী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় । 1814 সালে এই মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হয় । রাজার মৃত্যুর পর রানি শঙ্করী দেবী এই মন্দিরের নির্মাণ সম্পন্ন করেন । মানবদেহের ষট চক্র(প্রাচীন ভারতীয় যোগশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা অনুসারে, মানবদেহের মধ্যে শক্তির প্রধান কেন্দ্র বা আধারগুলোকে একত্রে ষটচক্র বলা হয় । 'ষট্' মানে ছয় এবং 'চক্র' মানে বৃত্ত বা আবর্ত) প্রণালীতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ।
মা কালীর এই মন্দিরের পাঁচ দিক শিব লিঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত । মন্দিরের উপরে শতদল পদ্মের 13টি চূড়া রয়েছে । মাঝের অংশে রাজস্থানের পাথর ও বাকি চুন সুড়কি দিয়ে মন্দির তৈরি করা হয়েছিল । সহস্র দল পদ্মের ওপর মা হংসেশ্বরী অধিষ্ঠিতা । মহাকাল শিবের হৃদয় থেকে দ্বাদশ দল পদ্মের উপর মা কালীরূপে অধিষ্ঠিত । চতুর্ভুজায় মায়ের এক হাতে খড়্গ ও মুণ্ড, সঙ্গে অভয় মুদ্রায় পদ্মের উপর বসে আছেন ।
হংসেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত বসন্ত চট্টোপাধ্যায় জানান, সারা বছর পুজো হলেও কালীপুজোর দিন উগ্র রূপে পুজো হয় মায়ের । এমনিতে হংসেশ্বরী কালীর মায়ের শান্ত রূপ কিন্তু কালীপুজোর দিন রাজবেশ পড়ানো হবে । গায়ে কোনও বস্ত্র থাকবে না ৷ ফুল মালা দিয়ে সজ্জিত থাকবেন মা । এই মুখের ওপর রুপোর মুকুট ও সোনার জিহ্বা লাগানো হবে পুজোর দিন । ভোর চারটে সময় রাজবেশ খুলে মাকে বস্ত্র ধারণ করানো হবে । মায়ের গায়ের রং নীলাভ ৷ রাজার পরিবারের আমল থেকে সেই নিয়মই চলে আসছে 213 বছর ধরে । রাজপরিবারের তিন সেবাইত রয়েছেন ।
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