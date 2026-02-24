রেনেসাঁ 2.0! এআই শিক্ষায় নৈতিক সচেতনতায় উদ্যোগ আইআইটি খড়গপুরের

রেনেসাঁ 2.0! এআই শিক্ষায় নৈতিক সচেতনতায় উদ্যোগ আইআইটি খড়গপুরের
Published : February 24, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি: প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শিক্ষাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল খড়গপুর আইআইটি । ‘Renaissance 2.0’ কর্মসূচির মাধ্যমে এমন একটি শিক্ষা কাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিকতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
কর্তৃপক্ষের মতে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র আংশিক সংস্কার দিয়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় । প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে আজ যে বিষয়বস্তু পড়ানো হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে কতটা প্রাসঙ্গিক থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । অন্যদিকে, অনলাইন কনটেন্ট ও ভিডিয়োভিত্তিক শিক্ষার বিস্তারের ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ধরে রাখাও কঠিন হয়ে পড়ছে । এই বাস্তবতায় নতুন প্রজন্মের চাহিদা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুরনো কাঠামোর মধ্যে তৈরি হওয়া ব্যবধান কমাতেই এই উদ্যোগ ।
‘রেনেসাঁ 2.0’-এর মূল উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটানো । কারণ, এআই, ডিপফেক, ভয়েস ম্যানিপুলেশন, জিন এডিটিং বা অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে । তাই শিক্ষার্থীদের শুধু প্রযুক্তি তৈরি করতে শেখানো নয়, সেই প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং নৈতিক সীমারেখা সম্পর্কেও সচেতন করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । এই উদ্যোগে এআই ও অন্যান্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক কোর্সের মধ্যেই ‘এথিক্যাল কম্পাস’ যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে । প্রজেক্টভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি উন্নয়নের সময় তার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দায়িত্বের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করবে । এর ফলে প্রযুক্তি শিক্ষার সঙ্গে দায়িত্ববোধের বাস্তব সংযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
উদ্যোগের অংশ হিসেবে চারটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করা হবে । সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন, নতুন প্রজেক্ট মডিউল সংযোজন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে । আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী জানান, এই উদ্যোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা । শুধুমাত্র উচ্চ বেতনের চাকরির লক্ষ্যে নয়, বরং ‘জব সিকার’ থেকে ‘জব ক্রিয়েটর’ হয়ে ওঠার উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে । স্টার্টআপ, উদ্ভাবন এবং সমাজমুখী প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
উদ্যোক্তাদের আশা, এই মডেল শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ ভবিষ্যতে তা দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে । প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্বশীল, সচেতন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতেই এই নতুন এআই শিক্ষা নকশা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তিনি বলেন, "কেন্দ্র সরকারের শিক্ষা নীতির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিকেও আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে । এই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে পিএম-ঊষা (PM-USHA) প্রকল্প । এর মাধ্যমে সারা দেশের প্রায় 35টি রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নয়নের জন্য প্রায় 100 কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । তবে দুঃখজনকভাবে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক কারণে এই প্রকল্পের সুবিধা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি । জানা গেছে, আগে যার নাম ছিল রুসা (RUSA), সেই রুসা 1.0-র পর থেকে রাজ্য সরকার এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি । ফলে অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমানভাবে এই সুবিধা পাচ্ছে না ।"
তাঁর কথায়, "একই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে পিএম-শ্রী স্কুল প্রকল্পের ক্ষেত্রেও । সারা দেশে প্রায় 14,500টি পিএম-শ্রী স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে, যেগুলিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার মডেল স্কুল হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে । এসব স্কুলে আধুনিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডিজিটাল শিক্ষা এবং নতুন প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে । এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এআই ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা । যদিও তারা শুরুতেই কোডিং বা ডিভাইস তৈরি করতে পারবে না, তবে প্রযুক্তির মৌলিক ধারণা তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে । কেন্দ্রের নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এই ধরনের আধুনিক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে । এর মাধ্যমে দেশজুড়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে ৷"