শিক্ষাক্ষেত্রের কলঙ্ক মোচনই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার বার্তা স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর
আলিপুরদুয়ার পেয়েছে রাজ্যের বর্তমান স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ৷ তাঁর কাছে কী আশা খোদ আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ? শিক্ষা দফতরে দায়িত্ব পেয়ে মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া শুনুন ইটিভি ভারতে ৷
Published : June 11, 2026 at 7:40 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 11 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর গুরুত্ব বেড়েছে উত্তরবঙ্গের ৷ একাধিক মন্ত্রী পেয়েছে রাজ্যের উত্তরভাগ ৷ দফতর বন্টন হতেই দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ৷ জনপ্রতিনিধি হলেও পেশায় তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৷
দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকারেই শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতিকে রাজ্যের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি । এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, "এটা এই মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয় । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও খুব ভালো জানেন, আমাদের সামনে কত বড় দায়িত্ব রয়েছে । তিনি আমার উপর ভরসা রেখেছেন । আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি এবং আমার বিশ্বাস, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রের এই কলঙ্ক মোচন করতে পারব ।"
দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিতর্কমুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন নতুন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী । দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, চাকরি বাতিল এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে শিক্ষা দফতরকে ঘিরে । সেই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার একজন জনপ্রতিনিধির হাতে শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব তুলে দেওয়াকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন জেলার শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে বহু মানুষ ।
এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের শিক্ষিকা মৌমিতা পাল বলেন, "প্রথমেই আলিপুরদুয়ারবাসী হিসেবে ভীষণ আনন্দিত যে শিক্ষা জগতে আলিপুরদুয়ার থেকে একজন মন্ত্রী পেয়েছি আমরা ৷ স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর থেকে অনেক আশা রয়েছে আমাদের ৷ আমরা জানি পূর্বতন সরকারের আমলে শিক্ষার হাল কতটা তলানিতে ছিল তাই আমরা আশা রাখছি স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের মাধ্যমে শিক্ষার হাল আবার ফিরে আসবে । আমি যেহেতু 2016 সালে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলাম তাই চাকরিটা হারিয়ে গিয়েছে ৷ 31 অগস্ট পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকলেও তা স্থায়ী হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই ৷ এখনও জানিনা আমাদের ভবিষ্যৎ কী ৷ তাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে সেই বিষয়টি একটু দেখবেন । আর আমরা আশা রাখছি উনার মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষার হাল ফিরে আসবে ।"
আলিপুরদুয়ারের অন্য আরেকজন শিক্ষক রাতুল বিশ্বাসের কথায়, "উত্তরবঙ্গ এবং আলিপুরদুয়ারবাসীর জন্য এটা ভীষণ আনন্দের খবর । রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে আলিপুরদুয়ারবাসী হিসেবে এটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন ৷ এর আগে কোনও সরকার আলিপুরদুয়ার জেলাকে এত গুরুত্ব দেয়নি । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শিক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ দফতর যে আলিপুরদুয়ার জেলার কোনও শিক্ষককে দেওয়া হয়েছে সেটা সত্যি অভাবনীয় ৷ আমার বিশ্বাস, যে ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা দফতর যাচ্ছিল সেটা তিনি মেটাবেন । একটাই দাবি তাঁর কাছে, শিক্ষিত বেকাররা যেন প্রতি বছর চাকরির সুযোগ পায় সেটা অবশ্যই তিনি দেখবেন । এই রাজ্যে শিক্ষার যে জ্বলন্ত সমস্যা ছিল সেটা তিনি মেটাবেন ।"