ক্যামাক স্ট্রিট বিলবোর্ড মামলা: কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন হাইকোর্টে ফেরাল শীর্ষ আদালত

ক্যামাক স্ট্রিট বিলবোর্ড মামলা: কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন হাইকোর্টে ফেরাল শীর্ষ আদালত
আদালত সব পক্ষকে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের স্বাধীনতা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদনের নিষ্পত্তি করে দিয়েছে ।
Published : September 7, 2026 at 1:38 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটের দলীয় দফতর থেকে বিলবোর্ড খুলে দেওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । তাদের আবেদনের শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টেই, সোমবার এমনটা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট ।
এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ডি মোহানার বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই সেখানেই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
কালীঘাট তৃণমূলের আবেদনে এর আগে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেননি হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী । বিচারপতি জানান, যেহেতু বিলবোর্ড ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই আদালত কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেবে না । এখনই আবার বিলবোর্ড লাগিয়ে দিতে বললে, সেটি চূড়ান্ত রায়ের সমান হবে । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) পক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল শীর্ষ আদালতের কাছে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের আর্জি জানান ৷ তাতেই সোমবার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷
কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, কলকাতা পুরসভা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বিলবোর্ডটি সরিয়ে দিয়েছে । বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি । বিলবোর্ড সরানোর সময় উপস্থিত পুরসভার আধিকারিক ও পুলিশকর্মীদের নাম, পদ এবং তাঁদের দফতরের পরিচয় প্রকাশের আবেদন করে তৃণমূল । মমতাপন্থী তৃণমূলের আবেদন,বিলবোর্ডটি আবার আগের জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হোক ।
সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের পাশাপাশি কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । 25 অগস্ট পার্টি অফিসের জায়গা খালি করতে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তার উপর আপাতত 1 অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে নিম্ন আদালত । সব পক্ষকে লিখিত বক্তব্য জানাতে আদেশ দিয়েছেন বিচারক ।