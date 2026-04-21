দার্জিলিংয়ের দুর্গম বুথে যেতে লাগবে 16 ঘণ্টা, 2 দিন আগেই রওনা ভোট কর্মীদের

দার্জিলিংয়ের দুর্গম বুথে যেতে লাগবে 16 ঘণ্টা, 2 দিন আগেই রওনা ভোট কর্মীদের
16 ঘণ্টার বেশি গাড়িতে যাত্রা করে দুর্গম বুথে পৌঁছাতে হয় ভোট কর্মীদের ৷ মাঝে রাতে হল্ট রামমাম প্রাইমারি স্কুলে ৷
Published : April 21, 2026 at 8:13 PM IST
দার্জিলিং, 21 এপ্রিল: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট আগামী 23 এপ্রিল ৷ বুধবার থেকে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিতে শুরু করবেন ভোট কর্মীরা ৷ কিন্তু, দার্জিলিং বিধানসভার বিজনবাড়ি ব্লকের অধীনে থাকা চার নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দু’দিন আগে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা ৷ সঙ্গে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ কারণ, ভৌগোলিক অবস্থান ও দুর্গম পথ ৷ দু’দিন ধরে প্রায় 16 ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে পোলিং স্টেশনে পৌঁছাবেন ভোট কর্মীরা ৷
মঙ্গলবার দার্জিলিং কলেজ থেকে ইভিএম, ভিভি প্যাট-সহ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সবরকম সরঞ্জাম সংগ্রহ করে বুথের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ভোট কর্মীরা ৷ এ নিয়ে আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ভৌগলিক কারণে পাহাড়ে নির্বিঘ্নে ভোট পরিচালনা করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের কাছে ৷ পাহাড়ি চড়াই-উতরাই, ঘন জঙ্গল এসব পেরিয়ে যেতে হবে ওই ভোট কেন্দ্রে ৷ তার উপর, অনেক জায়গায় মেলে না মোবাইলের নেটওয়ার্ক ৷ ফলে সেসব জায়গায় যোগাযোগের জন্য স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে ৷
দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা বিজনবাড়ি ব্লকের 4 নম্বর পোলিং স্টেশনে পৌঁছতে অন্তত দু'দিন লেগে যাবে ভোট কর্মীদের ৷ এই ভোট কেন্দ্রটি হল সামদেন ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুল ৷ ওই কেন্দ্রের উদ্দেশে এ দিন সকালেই রওনা দিয়েছেন চার ভোটকর্মী এবং আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ৷ উল্লেখ্য, বিজনবাড়ি ব্লকের সামদেন ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুলের 4 নম্বর পোলিং স্টেশনের ভোটার সংখ্যা মাত্র 191 জন ৷
ভোট কর্মীরা প্রথমে গাড়িতে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো ঘণ্টা যাত্রা করে পৌঁছাবেন 3 নম্বর পোলিং স্টেশন রামমান প্রাইমারি স্কুলে ৷ সেটি দার্জিলিং বিধানসভার একটি অস্থায়ী স্ট্রং রুমও ৷ সেখানে ভোট কর্মী এবং জওয়ানরা রাতে থাকবেন ৷ বুধবার সকালে তাঁরা ফের যাত্রা শুরু করবেন সামদেন ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুলের উদ্দেশে ৷
এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মহকুমাশাসক বনমালী রায় বলেন, "গতবার পি মাইনাস টু-তে বুথ তিনটে ছিল ৷ তবে, এখন একটি মাত্র এমন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পৌঁছাতে দু'দিন আগে রওনা দিতে হয় ৷ সেই কেন্দ্রের উদ্দেশে এ দিন ভোট কর্মীরা সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে রওনা দিয়েছেন ৷ মাঝে তাঁরা রামমাম প্রাইমারি স্কুলে রাতে থাকবেন ৷ আগামিকাল সকালে তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করবেন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে ৷"