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ভোট-পরবর্তী হিংসার বলি ! সন্দেশখালিতে 5 বছর পর সমাধি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহাবশেষ

BJP worker Remains exhumed: রাজ্যে পালাবদলের পর ফের এই নিয়ে নতুন করে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় পরিবারের তরফে ৷

Remains of BJP worker exhumed
5 বছর পর সমাধি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহাবশেষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 6:41 PM IST

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সন্দেশখালি, 13 সেপ্টেম্বর: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সন্দেশখালিতে বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের । ম্যাজিস্ট্রেটের নজরদারিতে ও আদালতের হস্তক্ষেপে মাটি খুঁড়ে বের করা হল নিহত প্রবীণ বিজেপি কর্মী আস্তিকচন্দ্র দাসের দেহাবশেষ । সেটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ।

2021 সালের মে মাসে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লকের ন্যাজাট থানার কালীনগর অঞ্চলের ঝনঝনিয়া গ্রামে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ । সেই দিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নিহতের ছেলে সুব্রত দাস বলেন, "21 সালের ভোটের ফল ঘোষণার দিন বাবা বাজারে গিয়েছিলেন । তখন তৃণমূলের বিজয় মিছিল চলছিল । নিরঞ্জনের মোড় দিয়ে ফেরার সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বাবার ওপর চড়াও হয় । কোমরের বেল্ট, লোহার রড, বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় । মারধরের সময় বাবা পাশের পুকুরে পড়ে গেলে সেখান থেকেও তুলে মারা হয় ।"

5 বছর পর সমাধি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহাবশেষ (ইটিভি ভারত)

গুরুতর আহত অবস্থায় বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়েও বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ সুব্রত দাসের । তাঁর অভিযোগ, "আমরা বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ওরা রাস্তা আটকে বাধা দেয় । বাধ্য হয়ে গ্রামের এক চিকিৎসকের থেকে ওষুধ এনে দেওয়া হয় । কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়ে কয়েকদিন পর, 10 তারিখ বাবা বাড়িতেই মারা যান । এর পরেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের আটকে দেওয়া হয় ।"

Remains of BJP worker exhumed
সমাধি খুঁড়ে তোলা হল বিজেপি কর্মীর দেহাবশেষ (ইটিভি ভারত)

সেই সময় পুলিশি ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে সুব্রত দাস আরও বলেন, "ন্যাজাট থানার কিছু দলদাস পুলিশ কর্মী আমাদের বাড়ির গেটের সামনে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল । বাবা মারা যাওয়ার পর ভয় দেখিয়ে আমাদের সমাধি দিতে বাধ্য করে । যতক্ষণ না সমাধি দেওয়া হয়েছে, ততক্ষণ পুলিশ ওখান থেকে নড়েনি । ময়নাতদন্ত করতে দেওয়া হয়নি, পুলিশ কোনও লিখিত অভিযোগও নেয়নি ।"

রাজ্যে পালাবদলের পর ফের এই নিয়ে নতুন করে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় পরিবারের তরফে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ঝনঝনিয়ায় সমাধি খুঁড়ে কঙ্কালসার দেহাবশেষ তোলা হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন নিহত আস্তিকচন্দ্র দাসের ছোট ছেলে প্রণব দাস ও পুত্রবধূ ছন্দা দাস । দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷

Remains of BJP worker exhumed
2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় মৃত্যুর অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

সুব্রত দাস এদিন বলেন, "আমরা বাবার হত্যার উপযুক্ত বিচার চাই এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি । প্রয়োজনে আমরা এই মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবিও জানাব ।"

ন্যাজাট থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "আদালত ও উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দেহটি সমাধি থেকে উত্তোলন করা হয়েছে । নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহাবশেষ ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ।"

TAGGED:

SANDESHKHALI
POST POLL VIOLENCE
সন্দেশখালি
সমাধি খুঁড়ে তোলা হল দেহ
BJP WORKER REMAINS EXHUMED

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