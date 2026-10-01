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আদালত কক্ষে হিজাব পরে বিচারক, দেখেই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে

Religious slogans inside courtroom: শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের 4 নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে এই নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটে বলে খবর।

Religious slogans inside courtroom
শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুমুল হাঙ্গামা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 1:58 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 2:17 PM IST

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শিলিগুড়ি, 1 অক্টোবর: এজলাসের ভিতরেই ধর্মীয় স্লোগান দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। হিজাব পরিহিতা বিচারককে আদালত কক্ষের ভিতরে এক অভিযুক্ত ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেন বলে জানা গিয়েছে। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের 4 নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে এই নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটে বলে খবর। আইনি মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন ইতিমধ্যে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত 2018 সালের একটি পুরনো মামলাকে কেন্দ্র করে। জানা গিয়েছে, 2018 সালে ভিনধর্মী বিয়েকে কেন্দ্র করে ‘লাভ জিহাদ’-এর অভিযোগ তুলে বাঘাযতীন পার্ক থেকে হিলকার্ট রোডে অবস্থিত শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দফতর পর্যন্ত মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় পুলিশ 24 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। সেই 24 জন অভিযুক্তের মধ্যেই ছিলেন আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা ত্রিদীপ সাহা। পূর্বে কয়েকজনের জামিন হলেও বাকিদের নামে ওয়ারেন্ট জারি থাকায় বুধবার তাঁদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিল।

এদিন শুনানি চলাকালীন এজলাসে যখন নাম ধরে হাজিরা ডাকা হচ্ছিল, ঠিক তখনই অভিযুক্তদের একজন এজলাসে উপস্থিত বিচারকের হিজাব দেখে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান তোলেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই এজলাসের ভিতরের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার তীব্রতা বুঝতে পেরে পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিযুক্তদের আইনজীবী ত্রিদীপ সাহা আদালত কক্ষেই তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়ে নেন। বিষয়টিকে একটি কাকতালীয় ঘটনা বলে দাবি করে আইনজীবী ত্রিদীপ বলেন, "বহু মানুষ সম্ভাষণ জানানোর সময় 'জয় শ্রীরাম', 'রাধে রাধে' বা এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। নাম ধরে ডাকার সময় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন না বুঝেই 'জয় শ্রীরাম' বলে ফেলেছেন। যদিও ঘটনার জন্য তৎক্ষণাৎক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। বিচারককে উদ্দেশ্য করে এমন স্লোগান দেওয়া হয়নি।"

আইনজীবীর এই ব্যাখ্যায় বিতর্ক থামেনি। আদালতের পবিত্রতা ও নির্দিষ্ট প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইনজীবীরা। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উদয়শঙ্কর মালাকার ঘটনার অনভিপ্রেত রূপ তুলে ধরে বলেন, "এটা একেবারেই অনভিপ্রেত। আদালতকক্ষে এসব কখনওই কাম্য নয়। আদালত চাইলে সুয়োমোটো মামলা হতে পারত।"

আদালতের সার্বিক নিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনও। দার্জিলিং জেলার সম্পাদক দিবাকর রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আদালতকক্ষ ধর্ম-রাজনীতি বা অন্য সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের জায়গা। সেখানে কোনওভাবেই কোনও ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া যায় না বা মন্তব্য করা যায় না। এই ধরনের বিষয় ঘটলে সেটা কখনওই নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয় না। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে এই ধরনের কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করি এবং নিন্দা জানাই।"

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী অলকেশ চক্রবর্তীর কণ্ঠেও। ঘটনাটিকে শুধুমাত্র ভুল নয়, বরং অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তিনি বলেন, "আদালতকক্ষে সর্বদাই নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। বিচারক কিংবা বিচারপ্রার্থী কারও পরিধেয় বস্ত্র দেখে কখনও কোনও মন্তব্য করা যায় না। আদালত নিরপেক্ষ বিচারের জায়গা। যদি বস্ত্র দেখে এমন স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটা ভুল নয়, এটা অপরাধ।"

আইন ও বিচার ব্যবস্থার পবিত্র স্থান হিসেবে আদালত কক্ষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রতিটি নাগরিক ও বিচারপ্রার্থীর মৌলিক কর্তব্য। সেই স্থানে দাঁড়িয়ে একজন কর্মরত বিচারকের পোশাক নিয়ে কটাক্ষ বা ধর্মীয় স্লোগান তোলা কতখানি যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে বর্তমানে শিলিগুড়ির আইনজীবী ও সচেতন মহলে জোর বিতর্ক চলছে।

Last Updated : October 1, 2026 at 2:17 PM IST

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SILIGURI SUB DIVISIONAL COURT
RELIGIOUS SLOGANS COURTROOM
আদালত বিচারকের উদ্দেশে স্লোগান
শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত
RELIGIOUS SLOGANS INSIDE COURTROOM

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