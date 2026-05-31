তৃণমূল নেতার বাড়ি ও কলাবাগান থেকে উদ্ধার ত্রাণের ত্রিপল-সাদা থান, রাতেই পাকড়াও

বিজেপির দাবি, গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা এবারের ভোটে হেরে গেলে ওই থান কাপড়গুলো বাড়ির মহিলাদের পরানোর জন্য কেনা হয়েছিল ।

ত্রিপল লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 1:47 PM IST

বনগাঁ, 31 মে: তৃণমূল নেতার কলাবাগান থেকে উদ্ধার হল গরিব মানুষের ত্রাণের ত্রিপল । উদ্ধার হয়েছে বস্তাভরা থান কাপড়ও । শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় । সরকারি ত্রিপল লোপাটের অভিযোগে পুলিশ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে । পাকড়াও করা হয়েছে তাঁর এক আত্মীয়কেও । সরকারি ত্রিপল কেন তাঁরা কলাবাগানে লুকিয়ে রেখেছিলেন তদন্ত করছে পুলিশ ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম শঙ্কর মণ্ডল । তিনি বনগাঁর কালুপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য । শনিবার দুপুরে দেখা যায়, একটি গাড়িতে করে কিছু জিনিসপত্র তাঁর বাড়িতে নামানো হয়েছে । ওই গাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিল সমেত বেশ কিছু ত্রিপল নামাতে দেখেছেন । তারপর মহল্লায় বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয় ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিল সমেত ত্রিপল (নিজস্ব ছবি)

রাতে বাসিন্দারা জড়ো হয়ে শঙ্করের বাড়ি ঘেরাও করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয় । তখন তাঁর বাড়ি থেকে শতাধিক ত্রিপল উদ্ধার হয় । বিকেলের দিকে শঙ্করের আত্মীয় নারায়ণ মণ্ডল ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন । বাসিন্দারা তখন নারায়ণের বাড়ি ও কলাবাগান তল্লাশি চালানোর দাবি তোলেন । তল্লাশির সময় কলাবাগান থেকে বস্তাভরা থান কাপড় উদ্ধার হয়েছে ।

উদ্ধার হওয়া ত্রাণের ত্রিপল (নিজস্ব ছবি)

কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা সৌমেন সরকার বলেন, "আমাদের গ্রামের চারপাশের বহু গরিব মৎস্যজীবী পরিবারের বাস । তাঁদের বাড়ির ছাদ নেই । বর্ষার সময় তাঁদের বাঁচানোর জন্য সরকারিভাবে এই ত্রিপালগুলো এসেছিল । কিন্তু সেগুলো তাঁদের দেওয়া হয়নি । আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপল চাইতে গেলে বলা হত, সরকার এখনও পাঠায়নি । অথচ এখন সেই ত্রিপালগুলো তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে ।"

তৃণমূল নেতা শঙ্কর মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "কলাবাগান থেকে উদ্ধার হচ্ছে থান কাপড় । থান কাপড় কেন মজুত করা হয়েছিল? আসলে আমাদের দলের প্রার্থীরা এবারের ভোটে হেরে গেলে ওই থান কাপড়গুলো বাড়ির মহিলাদের পরানোর জন্য কেনা হয়েছিল । প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

ধৃত আত্মীয় নারায়ণ মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্কর মণ্ডলের দাবি, "বনগাঁর এক কাউন্সিলরের কাছ থেকে আমি ওই ত্রিপলগুলো চেয়ে এনেছিলাম । গ্রামের মানুষকে বিলি করতে চেয়েছিলাম । সবাই আমাকে ভুল বুঝছেন । আমি বাড়ি থেকে কোনও ত্রিপল কাউকে বিক্রি করিনি । আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।"

শঙ্করের আত্মীয় নারায়ণ মণ্ডলের কলাবাগান থেকেও উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু ত্রিপল ও থান কাপড় । নারায়ণ বলেন, "পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্কর মণ্ডল আমার আত্মীয় । তিনি ত্রিপল ও থান কাপড়গুলো গ্রামে বিলি করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন । তাঁর বেশি কিছু আমি জানি না ।"

এ বিষয়ে বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷

