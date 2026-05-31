তৃণমূল নেতার বাড়ি ও কলাবাগান থেকে উদ্ধার ত্রাণের ত্রিপল-সাদা থান, রাতেই পাকড়াও
বিজেপির দাবি, গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীরা এবারের ভোটে হেরে গেলে ওই থান কাপড়গুলো বাড়ির মহিলাদের পরানোর জন্য কেনা হয়েছিল ।
Published : May 31, 2026 at 1:47 PM IST
বনগাঁ, 31 মে: তৃণমূল নেতার কলাবাগান থেকে উদ্ধার হল গরিব মানুষের ত্রাণের ত্রিপল । উদ্ধার হয়েছে বস্তাভরা থান কাপড়ও । শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় । সরকারি ত্রিপল লোপাটের অভিযোগে পুলিশ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে । পাকড়াও করা হয়েছে তাঁর এক আত্মীয়কেও । সরকারি ত্রিপল কেন তাঁরা কলাবাগানে লুকিয়ে রেখেছিলেন তদন্ত করছে পুলিশ ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম শঙ্কর মণ্ডল । তিনি বনগাঁর কালুপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য । শনিবার দুপুরে দেখা যায়, একটি গাড়িতে করে কিছু জিনিসপত্র তাঁর বাড়িতে নামানো হয়েছে । ওই গাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিল সমেত বেশ কিছু ত্রিপল নামাতে দেখেছেন । তারপর মহল্লায় বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয় ।
রাতে বাসিন্দারা জড়ো হয়ে শঙ্করের বাড়ি ঘেরাও করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয় । তখন তাঁর বাড়ি থেকে শতাধিক ত্রিপল উদ্ধার হয় । বিকেলের দিকে শঙ্করের আত্মীয় নারায়ণ মণ্ডল ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন । বাসিন্দারা তখন নারায়ণের বাড়ি ও কলাবাগান তল্লাশি চালানোর দাবি তোলেন । তল্লাশির সময় কলাবাগান থেকে বস্তাভরা থান কাপড় উদ্ধার হয়েছে ।
কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা সৌমেন সরকার বলেন, "আমাদের গ্রামের চারপাশের বহু গরিব মৎস্যজীবী পরিবারের বাস । তাঁদের বাড়ির ছাদ নেই । বর্ষার সময় তাঁদের বাঁচানোর জন্য সরকারিভাবে এই ত্রিপালগুলো এসেছিল । কিন্তু সেগুলো তাঁদের দেওয়া হয়নি । আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপল চাইতে গেলে বলা হত, সরকার এখনও পাঠায়নি । অথচ এখন সেই ত্রিপালগুলো তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে ।"
তাঁর কথায়, "কলাবাগান থেকে উদ্ধার হচ্ছে থান কাপড় । থান কাপড় কেন মজুত করা হয়েছিল? আসলে আমাদের দলের প্রার্থীরা এবারের ভোটে হেরে গেলে ওই থান কাপড়গুলো বাড়ির মহিলাদের পরানোর জন্য কেনা হয়েছিল । প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্কর মণ্ডলের দাবি, "বনগাঁর এক কাউন্সিলরের কাছ থেকে আমি ওই ত্রিপলগুলো চেয়ে এনেছিলাম । গ্রামের মানুষকে বিলি করতে চেয়েছিলাম । সবাই আমাকে ভুল বুঝছেন । আমি বাড়ি থেকে কোনও ত্রিপল কাউকে বিক্রি করিনি । আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।"
শঙ্করের আত্মীয় নারায়ণ মণ্ডলের কলাবাগান থেকেও উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু ত্রিপল ও থান কাপড় । নারায়ণ বলেন, "পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্কর মণ্ডল আমার আত্মীয় । তিনি ত্রিপল ও থান কাপড়গুলো গ্রামে বিলি করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন । তাঁর বেশি কিছু আমি জানি না ।"
এ বিষয়ে বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷