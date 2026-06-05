দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ! সন্দেশখালিতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ক্লাবে ত্রাণের পাহাড়

দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ! সন্দেশখালিতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ক্লাবে ত্রাণের পাহাড়
গ্রামবাসীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া ত্রাণ সামগ্রী গরিবের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হোক ৷ তাহলে সকলের উপকার হবে ৷
Published : June 5, 2026 at 12:47 PM IST
সন্দেশখালি, 5 জুন: ফের খবরে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি ৷ এবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর নিজস্ব ক্লাব ঘর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সরকারি কৃষি সামগ্রী, ত্রিপল ও কম্বল-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ত্রাণের জিনিসপত্র । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কানমারী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় সুকুমার মাহাতোর দলীয় কার্যালয়ের ঠিক পাশেই অবস্থিত 'কানমারী মোহনবাগান ক্লাব'। দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাবটি প্রাক্তন বিধায়কের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে ছিল । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ওই ক্লাব ঘরে চড়াও হন । সেখানে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ উপস্থিত সকলের । ক্লাব ঘরের ভেতরে স্তূপাকার করে রাখা ছিল সরকারি সিলমোহর যুক্ত শত শত ত্রিপল, শীতের কম্বল এবং কৃষকদের দেওয়ার জন্য বরাদ্দ উন্নতমানের কৃষি সামগ্রী । সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এভাবে আটকে রাখায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা ।
এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করে এই বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী চুরি করেছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো । নিজস্ব স্বার্থে বা ভোটের সুবিধা পেতে এগুলি বছরের পর বছর এই ক্লাবের ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী । স্থানীয় বাসিন্দা মমতাজ সরদার বলেন, "গরিবের ত্রাণ চুরি করা রাখা হয়েছিল ৷ এখন সেগুলি উদ্ধার হওয়ার পর গরীবের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হোক ৷ তাহলে সকলের উপকার হবে ৷"
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের আমল জুড়েই গরিবের হক চুরি করা হয়েছে এবং এই ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ । অবিলম্বে সুকুমার মাহাতোর শাস্তি এবং এই দুর্নীতির সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ ।
সন্দেশখালির এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের সবাই চোর, এটা সবাই জানে এবং কালীঘাটের টালির চাল থেকেই সব চোরেদের পাঠশালা । তৃণমূলের এমএলএ থেকে শুরু করে এমপি এবং বুথ লেভেলের সভাপতি পর্যন্ত সবাই চুরির সঙ্গে যুক্ত । আজকে 123 নম্বর বিধানসভার প্রাক্তন এমএলএ সুকুমার মাহাতোর পার্টি অফিস সংলগ্ন ক্লাব থেকে প্রচুর পরিমাণ ত্রাণের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে । আয়লা, আমফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই নদীমাতৃক দেশের গরিব মানুষের জন্য সরকার যে সমস্ত জিনিসপত্র দিয়েছিল, এই নেতারা সেগুলো আত্মসাৎ করে নিজেদের কাছে স্টোর করে রেখেছে এবং পরবর্তীতে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করেছে ।"
পিয়ালী দাস আরও বলেন, "আজকেও সন্দেশখালির বহু মানুষ নদীর চরে বাস করে, যাদের ঘর সামান্য ঝড়-বৃষ্টি বা বন্যায় তলিয়ে যায়, ঝড়ে উড়ে যায় । সেইসব দুস্থ মানুষগুলো একটা প্লাস্টিক পর্যন্ত পায় না, অথচ এই নেতারা গরিব মানুষের ত্রাণের জিনিসপত্র নিজেদের কাছে আটকে রেখেছে ৷ এদের লজ্জা লাগা দরকার ।"
অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত চুরির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো । তাঁর বক্তব্য, "আমি দীর্ঘ 10 বছর ধরে বিধায়ক ছিলাম এবং এগুলি মূলত বিধায়ক কোটার পলিথিন, কম্বল, জামাকাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী । গত রমজানের ঈদের সময় মহকুমা শাসকের অফিস থেকে এই মালপত্র এসেছিল, কিন্তু রাখার মতো আলাদা কোনও গোডাউন না-থাকায় এগুলি একটি হলঘরে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল । রমজান মাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যায় । আমি মৌখিকভাবে বিডিও-কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও জানান যে, নির্বাচনের মাঝে এই সামগ্রী বিতরণ করা সম্ভব নয় । এরপর নির্বাচন শেষে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আজকে যেটা হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোর জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপপ্রচার করা হচ্ছে ৷ বিগত 10 বছরে কেউ বলতে পারবে না আমি কোনও জিনিস চুরি করেছি ৷ এই সমস্ত সামগ্রী সাধারণ মানুষের জন্যই রাখা ছিল এবং আইনগতভাবে কীভাবে এগুলো বিতরণ করা যায়, আমরা সেই পথই খুঁজছিলাম । এই বিষয়ে আমি প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৷"
পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু হয়েছে ।