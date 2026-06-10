প্রদীপ মজুমদারের ‘গোডাউনে’ মজুদ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, অস্বীকার প্রাক্তন মন্ত্রীর
তৃণমূলের বিধায়ক, কাউন্সিলরদের বাড়ি বা গোডাউন থেকে বিপুল ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে ৷ তেমনটাই ঘটল প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের একটি গোডাউন থেকে ৷
Published : June 10, 2026 at 4:06 PM IST
দুর্গাপুর, 10 জুন: প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের নেওয়া একটি গোডাউনে বিপুল পরিমাণে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুদ ! আর সেই ত্রাণ সামগ্রী গোপনে পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে অভিযোগ তুলল বিজেপি ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই চেষ্টা ভণ্ডুল করল বিজেপি কর্মীরা ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর আনন্দ বিহার এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় ৷ যদিও প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের দাবি এই বিপুল ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না ৷ পাল্টা দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এভাবে গুদামজাত করে রাখা বেআইনি ৷ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হোক দোষীদের বিরুদ্ধে ৷"
বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার একটি আবাসনে মজুদ করে রাখা হয়েছিল ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা সেখানে পৌঁছলে পাচারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ৷ পরে গোডাউনের ভিতরে ঢুকে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, ছাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী দেখতে পান তাঁরা ৷ বেশ কিছু সামগ্রীর গায়ে ‘বিশ্ব বাংলা’ লোগোও ছিল, জানিয়েছে বিজেপি ৷
এছাড়াও গোডাউনের ভিতর থেকে একাধিক ফাইল, নথিপত্র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের নামে বিভিন্ন স্মারক রয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ ৷
দুর্গাপুর পূর্ব 1 নম্বর মণ্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু গায়েন বলেন, “আমরা খবর পাই যে আনন্দ বিহারের ওই গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পাচারের চেষ্টা চলছে ৷ সেখানে পৌঁছতেই যারা সামগ্রী সরানোর চেষ্টা করছিল তাঁরা পালিয়ে যান ৷ ভিতরে গিয়ে দেখি বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, ছাতা-সহ নানা সরকারি সামগ্রী মজুদ রয়েছে ৷ সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সামগ্রী কেন গোডাউনে পড়ে রয়েছে, তার জবাব তৃণমূলকে দিতে হবে ৷ আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি এবং তদন্তের দাবি করেছি ৷"
এই অভিযোগের বিষয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "সরকারি এই ত্রাণ সামগ্রী কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে রেখেছিল, তা আমার জানা নেই ৷ আমার এই সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ৷" অন্যদিকে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রদীপবাবু আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ৷ আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে নারাজ ৷ আমি শুধু একটি কথাই বলব, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এভাবে মানুষকে না দিয়ে গুদামজাত করে রাখাটা অত্যন্ত অন্যায় এবং বেআইনি কাজ ৷ তাই আইনগতভাবে যাঁরা দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ৷"