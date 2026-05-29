গঙ্গাসাগরে ত্রাণ কেলেঙ্কারি! সরকারি ও এনজিওর সামগ্রী উদ্ধার, কাঠগড়ায় তৃণমূল

দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরের খাস রামকর চর এলাকার ঘটনা৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি৷ প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ তৃণমূল৷

Relief Scam in Gangasagar
গঙ্গাসাগরে সরকারি ও এনজিওর সামগ্রী উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)
Published : May 29, 2026 at 3:43 PM IST

Choose ETV Bharat

গঙ্গাসাগর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 29 মে: সরকারি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ সামগ্রী ব্যক্তিগত দোকানে মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরে৷ ঘটনাস্থল গঙ্গাসাগরের খাস রামকর চর এলাকা। বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ কীভাবে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছানোর বদলে ব্যক্তিগত দোকানে জমা হল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগের তির সরাসরি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের দিকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামকর চর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 65 নম্বর বুথের তৃণমূল কর্মী ভূপতি মাইতির দোকান থেকে ওই ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকায় রয়েছে 43টি ত্রিপল, 11 বস্তা মাছের খাবার, 13 বস্তা চুন-সহ আরও অনেক কিছু৷

স্থানীয়দের দাবি, উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু সামগ্রীর গায়ে সরকারি দফতর এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম ও সিলমোহর স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী কীভাবে একটি ব্যক্তিগত দোকানে গিয়ে জমা হল? বহু মানুষের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টন না করে এই সামগ্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হয়েছিল।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সাফাই দিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী ভূপতি মাইতি। তাঁর দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী তাঁর ব্যক্তিগত নয়। তিনি জানিয়েছেন, ভোটের আগে তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি ওই সামগ্রী তাঁর দোকানে রেখে গিয়েছিলেন। ভূপতির বক্তব্য, “এই জিনিস আমার নয়। বুথ সভাপতি এগুলো রেখে গিয়েছিলেন, আমি শুধু দোকানে রাখতে দিয়েছিলাম।”

এই ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে এলাকায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ, ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ হলেও তা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রেখে সুবিধা মতো ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বৃহত্তর দুর্নীতির অংশ হতে পারে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও উঠেছে।

অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে। বুথ সভাপতির নাম সামনে আসায় দলীয় মহলেও শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

সাগরের বিধায়ক বিজেপির সুকান্ত মণ্ডল জানান, তৃণমূল সাধারণ মানুষ থেকে মাছ, সকলের খাবার কেড়ে নিয়ে নিজেদের সংসার চালাত৷ সময় যত এগোবে, এই ধরনের দুর্নীতি আরও প্রকাশ পাবে৷

এলাকাবাসীর দাবি, সরকারি ত্রাণ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার না হয়ে যদি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত জায়গায় মজুত রাখা হয়, তবে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। প্রশাসনের তরফে পুরো ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার পর থেকেই গঙ্গাসাগরের খাস রামকর চর এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। এখন নজর প্রশাসনিক তদন্তের দিকে—ত্রাণ সামগ্রী সেখানে কীভাবে এল, কার নির্দেশে রাখা হয়েছিল এবং এর পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই উত্তর খুঁজছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

