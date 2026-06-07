তৃণমূল প্রধানের বাড়ি ভর্তি সরকারি ত্রাণ, মাস্ক-সেবাশ্রয়ের ওষুধের সঙ্গে উদ্ধার পুলিশের পোশাক

তৃণমূল প্রধানের বাড়ি ভর্তি সরকারি ত্রাণ, মাস্ক-সেবাশ্রয়ের ওষুধের সঙ্গে উদ্ধার পুলিশের পোশাক
নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে পলাতক ৷ সেই পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে মিলল ভূরি ভূরি ত্রাণ সামগ্রী ৷ এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের ৷
Published : June 7, 2026 at 10:50 AM IST
ডায়মন্ড হারবার, 7 জুন: তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধ, মাস্ক, ত্রিপল, শিশু খাদ্য, কম্বল ও বিভিন্ন পোশাক ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের সরিষা অঞ্চলে ৷
অভিযোগের তির সরিষার কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে । স্থানীয় মহলে তিনি ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত । শনিবার গভীর রাতে প্রধানের বাড়িতে গ্রামবাসীদের হানা দেওয়ার ঘটনায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কয়েকজন গ্রামবাসী প্রধান মইদুল ইসলামের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী মজুত থাকার খবর পেয়ে সেখানে যান । অভিযোগ, বাড়ির বিভিন্ন ঘর থেকে উদ্ধার হয় কয়েক হাজার সরকারি ত্রিপল, শিশুদের খাদ্যসামগ্রী, কম্বল, পোশাক এবং বিপুল পরিমাণ ওষুধ । শুধু তাই নয়, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ক্যাম্পের লোগোযুক্ত প্রচুর ওষুধও সেখানে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷
ঘটনার আরও বিস্ফোরক দিক সামনে আসে যখন ওই বাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক এবং বন্দুকের গুলির খোল বা বাক্স উদ্ধারের দাবি ওঠে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ হওয়া সরকারি ত্রাণ দীর্ঘদিন ধরে আত্মসাৎ করা হয়েছে । পাশাপাশি পুলিশের পোশাক ও গুলির খোল উদ্ধারের ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানা এবং পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বলে জানা গিয়েছে । উদ্ধার হওয়া সামগ্রী নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । যদিও সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস, সেগুলি কীভাবে প্রধানের বাড়িতে এল এবং পুলিশের পোশাক ও গুলির খোল সেখানে কীভাবে পৌঁছল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷
স্থানীয়দের দাবি, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই অভিযুক্ত প্রধান মইদুল ইসলাম এলাকা ছাড়া রয়েছেন । ফলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ৷ তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের জন্য যে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ হয়, তা প্রভাবশালীদের বাড়িতে মজুত থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷
এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি ৷ ডায়মন্ড হারবার বিজেপির 2 নম্বর মণ্ডল সভাপতি উত্তম বাগ দাবি করেন, "তৃণমূল নেতারা সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছে । সরকার মানুষের জন্য যে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল, তা নিজেদের বাড়িতে মজুত করেছে । প্রধান মইদুল ইসলামের বাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক পাওয়া গিয়েছে । আমাদের সন্দেহ, ওই পোশাক ব্যবহার করে এলাকায় ভয় দেখানো এবং তোলাবাজির মতো কাজ করা হত । বন্দুকের গুলির বাক্সও উদ্ধার হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় ।"
তিনি আরও বলেন, "শিশু খাদ্য, ওষুধ, হাজার হাজার ত্রিপল, পোশাক যে জিনিসগুলি সাধারণ মানুষের পাওয়ার কথা, তা সাধারণ মানুষ পায়নি । তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে । আমরা গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাঁদের উদ্যোগেই বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । রাজনৈতিক মহলের মতে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্তে কী উঠে আসে এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, তার উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয় ।