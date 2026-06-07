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তৃণমূল প্রধানের বাড়ি ভর্তি সরকারি ত্রাণ, মাস্ক-সেবাশ্রয়ের ওষুধের সঙ্গে উদ্ধার পুলিশের পোশাক

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে পলাতক ৷ সেই পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে মিলল ভূরি ভূরি ত্রাণ সামগ্রী ৷ এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের ৷

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তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া পুলিশের পোশাক ও ত্রাণ সামগ্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 10:50 AM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 7 জুন: তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধ, মাস্ক, ত্রিপল, শিশু খাদ্য, কম্বল ও বিভিন্ন পোশাক ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের সরিষা অঞ্চলে ৷

অভিযোগের তির সরিষার কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে । স্থানীয় মহলে তিনি ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত । শনিবার গভীর রাতে প্রধানের বাড়িতে গ্রামবাসীদের হানা দেওয়ার ঘটনায় উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে বিপুল সরকারি ত্রাণ উদ্ধারে বিজেপি নেতার বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কয়েকজন গ্রামবাসী প্রধান মইদুল ইসলামের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী মজুত থাকার খবর পেয়ে সেখানে যান । অভিযোগ, বাড়ির বিভিন্ন ঘর থেকে উদ্ধার হয় কয়েক হাজার সরকারি ত্রিপল, শিশুদের খাদ্যসামগ্রী, কম্বল, পোশাক এবং বিপুল পরিমাণ ওষুধ । শুধু তাই নয়, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ক্যাম্পের লোগোযুক্ত প্রচুর ওষুধও সেখানে পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷

ঘটনার আরও বিস্ফোরক দিক সামনে আসে যখন ওই বাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক এবং বন্দুকের গুলির খোল বা বাক্স উদ্ধারের দাবি ওঠে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ হওয়া সরকারি ত্রাণ দীর্ঘদিন ধরে আত্মসাৎ করা হয়েছে । পাশাপাশি পুলিশের পোশাক ও গুলির খোল উদ্ধারের ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।

ঘটনার খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানা এবং পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বলে জানা গিয়েছে । উদ্ধার হওয়া সামগ্রী নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । যদিও সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস, সেগুলি কীভাবে প্রধানের বাড়িতে এল এবং পুলিশের পোশাক ও গুলির খোল সেখানে কীভাবে পৌঁছল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷

স্থানীয়দের দাবি, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই অভিযুক্ত প্রধান মইদুল ইসলাম এলাকা ছাড়া রয়েছেন । ফলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ৷ তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের জন্য যে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ হয়, তা প্রভাবশালীদের বাড়িতে মজুত থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি ৷ ডায়মন্ড হারবার বিজেপির 2 নম্বর মণ্ডল সভাপতি উত্তম বাগ দাবি করেন, "তৃণমূল নেতারা সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছে । সরকার মানুষের জন্য যে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল, তা নিজেদের বাড়িতে মজুত করেছে । প্রধান মইদুল ইসলামের বাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক পাওয়া গিয়েছে । আমাদের সন্দেহ, ওই পোশাক ব্যবহার করে এলাকায় ভয় দেখানো এবং তোলাবাজির মতো কাজ করা হত । বন্দুকের গুলির বাক্সও উদ্ধার হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় ।"

তিনি আরও বলেন, "শিশু খাদ্য, ওষুধ, হাজার হাজার ত্রিপল, পোশাক যে জিনিসগুলি সাধারণ মানুষের পাওয়ার কথা, তা সাধারণ মানুষ পায়নি । তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে । আমরা গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাঁদের উদ্যোগেই বিষয়টি সামনে এসেছে ৷ পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । রাজনৈতিক মহলের মতে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্তে কী উঠে আসে এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, তার উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে এই বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয় ।

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প্রধানের বাড়ি থেকে ত্রাণ উদ্ধার
সরকারি ত্রাণ উদ্ধার
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