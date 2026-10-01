রিলায়েন্সের সঙ্গে বৈঠক, বড় বিনিয়োগে বাংলা বদলানোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

রিলায়েন্সের সঙ্গে বৈঠক, বড় বিনিয়োগে বাংলা বদলানোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Reliance Officials Meets CM Suvendu Adhikari: সূত্রের খবর, এদিনের আলোচনায় শুধুমাত্র মূলধন বিনিয়োগ নয়, নতুন কর্মসংস্থান তৈরির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 1, 2026 at 9:13 AM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল । বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করল রিলায়েন্স গোষ্ঠীর শীর্ষ প্রতিনিধি দল ।
সম্প্রতি মুম্বই সফরে গিয়ে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি এবং তাঁর পুত্র অনন্ত আম্বানির সঙ্গে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । মূলত রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা নিয়েই তাঁদের কথা হয়েছিল । এ দিন নবান্নের বৈঠক তারই ফলশ্রুতি বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এদিন রিলায়েন্সের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা তরুণ ঝুনঝুনওয়ালার নেতৃত্বে 10 জনের একটি প্রতিনিধি দল নবান্নে আসে । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত বৈঠকের আগে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারেন তাঁরা । মূলত বিদ্যুৎ, পরিবহণ, চলচ্চিত্র শিল্প, পরিকাঠামো এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে আম্বানি গোষ্ঠী ।
রাজ্য সচিবালয়ের এক ঊর্ধ্বতন আমলা জানিয়েছেন যে, আলোচনায় ছয়টি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগের বিষয়টি উঠে এসেছে ৷ ডেটা সেন্টার ও এআই (AI) ক্লাউড পরিষেবা, একটি আন্তর্জাতিক কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন, কয়লা গ্যাসীকরণ (coal gasification), একটি ফুড পার্ক, সড়ক পরিকাঠামো এবং একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল । রাজারহাটের সিলিকন ভ্যালি হাবে রিলায়েন্সের ডেটা সেন্টারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ।
তিনি আরও জানান, বৈঠকে দিঘায় একটি আন্তর্জাতিক কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন, উত্তরবঙ্গে একটি ফুড পার্ক এবং দেউচা-পাচামি কয়লা প্রকল্পে কোম্পানির সম্ভাব্য অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, "বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগ, শিল্প উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।"
রাজ্য সরকারের তরফে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, এদিনের আলোচনায় শুধুমাত্র মূলধন বিনিয়োগ নয়, নতুন কর্মসংস্থান তৈরির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সম্ভাব্য বিনিয়োগের পথ মসৃণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে এদিন নিবিড় সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে ।
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র এবং পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য । এছাড়াও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা, বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু, তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের সচিব শুভাঞ্জন দাস, পরিবহণ সচিব রবি ইন্দর সিং এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন ।
নবান্নের এই বৈঠকের আগে এদিন ঘাটালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি । সেখানেই নিজের ভাষণে রিলায়েন্স প্রতিনিধি দলের আগমনের কথা প্রকাশ্যে আনেন মুখ্যমন্ত্রী । বিনিয়োগ নিয়ে প্রবল আশাবাদী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "রাজ্যে রিলায়েন্স বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করবে । এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে এবং বাংলা বদলে যাবে ।"
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর শিল্পমহলে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে । তবে ঠিক কোন প্রকল্পে কত টাকা বিনিয়োগ হবে, কোথায় কোথায় প্রকল্প গড়ে উঠবে এবং ঠিক কত মানুষের কর্মসংস্থান হবে, তার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এখনও স্পষ্ট হয়নি । প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, প্রাথমিক আলোচনা অত্যন্ত ইতিবাচক । বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলি চূড়ান্ত হলে তবেই রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হবে ।
একই সঙ্গে তিনি অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন । এছাড়াও সাক্ষাৎ করেন Matix Fertilisers-এর চেয়ারম্যান শ্রী নিশান্ত কানৌদিয়ার সঙ্গেও । অম্বুজা গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে এই গ্রুপের বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে । একই সঙ্গে
Matix Fertilisers-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গড়ে ওঠা ইউরিয়া প্রকল্পের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে সংস্থার ভবিষ্যত প্রকল্পগুলির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিয়ে আলোচনা হয় ।