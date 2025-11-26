ETV Bharat / state

টাকা ছাড়া বারাসত মেডিক্যালে কোনও কাজই হয় না, অভিযোগ নিহত প্রীতমের আত্মীয়র

দুর্ঘটনায় মৃতের চোখ তুলে নেওয়া নিয়ে মঙ্গলবার থেকেই উত্তাল বারাসত৷ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে তৈরি হয়েছে তদন্ত কমিটি৷

Barasat Hospital
বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 26 নভেম্বর: হাসপাতালের মর্গ থেকে কীভাবে উধাও হল মৃত বছর পঁয়ত্রিশের প্রীতম ঘোষের চোখ? নেপথ্যে কি অঙ্গ পাচার চক্রের হাত রয়েছে? চোখে কীভাবেই বা দেওয়া হল তুলসি পাতা? এই প্রশ্ন-গুলো যখন ঘোরাফেরা করছে বিভিন্ন মহলে, ঠিক তখনই এই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক দাবি করলেন নিহত প্রীতমের মেসোমশাই কৃষ্ণ দাস।

বুধবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এখানে কোনও পরিষেবায় সঠিকভাবে মেলে না। পরিষেবা পেতে হলে টাকা দিতে হয়। টাকা ছাড়া এই হাসপাতালে কোনও কাজ হয় না।’’

টাকা ছাড়া বারাসত মেডিক্যালে কোনও কাজই হয় না, অভিযোগ নিহত প্রীতমের আত্মীয়র (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "মৃতদেহ মর্গ থেকে নিয়ে যেতে চার হাজার টাকা দাবি করেন মর্গেরই এক কর্মী। ময়নাতদন্তের সেলাইয়ের জন্য সেই টাকা চাওয়া হয়েছিল পরিবারের কাছ থেকে। টাকা না-দিলে ময়নাতদন্তের সেলাই হবে না বলেও মুখের ওপর সাফ বলে দেন তিনি। শেষে রফা হয় আড়াই হাজার টাকায়।"

তবে মর্গের কোন কর্মী পরিবারের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য দিতে পারেননি নিহত প্রীতমের মেসোমশাই। যদিও বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা জানান, এই ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে৷ এদিনে বুধবারই পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়৷ মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি মঙ্গলবার দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Barasat Hospital
প্রীতম ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, পথ দুর্ঘটনায় মৃত প্রীতম ঘোষের দেহ মঙ্গলবার যখন বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গ থেকে সৎকারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন পরিবারের লোকজন, তখনই তাঁরা দেখতে পান, প্রীতমের শরীর থেকে উধাও বাঁ-চোখ। বিষয়টি নজর এড়াতে চোখের ওপর দেওয়া হয়েছিল তুলসি পাতা! এর পরেই মৃতের দেহ থেকে চোখ চুরির অভিযোগ তুলে রীতিমতো সরব হন নিহতের পরিবারের সদস্যরা। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভও। যা ঘিরে ধুন্ধুমারকাণ্ড বেঁধে যায় বারাসত মেডিক্যালের মর্গের সামনে।

মঙ্গলবার ওই সময়ই যশোর রোড দিয়ে কলকাতার দিকে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রোগীর পরিজনদের ক্ষোভের মাঝে পড়ে আটকে যায় তাঁর কনভয়। যুবকের পরিবারের লোকজন গোটা বিষয়টি জানান রাজ‍্যের প্রশাসনিক প্রধানকে। এর পরেই মৃতের পরিবারের অভিযোগ নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দেন তিনি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বারাসত মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষও বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বুধবার থেকেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা-সহ মর্গের যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় এদিন খতিয়ে দেখেছে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি।

Barasat Hospital
প্রীতম ঘোষের মায়ের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

তারই মধ্যে বুধবার চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন নিহত প্রীতমের মেসোমশাই কৃষ্ণ দাস। তাঁর কথায়, "সরকারি হাসপাতাল থেকে চোখ চুরি হয়ে যাচ্ছে! সঠিক চিকিৎসা না-পেয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। গত সোমবারও আমার চোখের সামনে একজন রোগী বিনা চিকিৎসায় ট্রলিতেই মারা গেল। এখানে কোনও পরিষেবায় সঠিকভাবে মেলে না। পরিষেবা পেতে হলে টাকা দিতে হয়। টাকা ছাড়া এই হাসপাতালে কোনও কাজ হয় না। ময়নাতদন্ত করতেও গড়িমসি করা হচ্ছে। সঠিক ময়নাতদন্ত না-হলে আমরা আন্দোলনে নামব।"

এদিকে, নিহতের পরিবারের সদস্যের এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রসঙ্গে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "এই ধরনের কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। সরকারি হাসপাতালে টাকা চাওয়ার কোনও নিয়ম নেই। তার পরেও যখন অভিযোগ উঠেছে, আমরা অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখব।"

Barasat Hospital
প্রীতম ঘোষের মায়ের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের মায়ের হাতে বুধবার চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। এদিন বিকেলে বারাসতের কাজীপাড়ার নেতাজিনগরের বাড়িতে গিয়ে নিহত প্রীতম ঘোষের মা কৃষ্ণা ঘোষের হাতে ভূমি দফতরে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বারাসত রেঞ্জের ডিজি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।

Barasat Hospital
প্রীতম ঘোষের মেসোমশাই কৃষ্ণ দাস (নিজস্ব ছবি)

আরও পড়ুন -

  1. দেহ থেকে কীভাবে 'উধাও' চোখ ? এই প্রশ্নে তদন্তকারী বিশেষজ্ঞ দলকে ধাওয়া পরিবারের
  2. কনভয় আটকে বিক্ষোভ ! দুর্ঘটনায় মৃতের মা-কে চাকরির আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

TAGGED:

BARASAT MEDICAL COLLEGE
ACCIDENT VICTIM
বারাসত মেডিক্যাল
দুর্ঘটনায় মৃতের চোখ তুলে নেওয়া
BARASAT HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.