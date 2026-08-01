ভীতু প্রকৃতির হামিম জঙ্গি ! মানতে নারাজ মন্তেশ্বরের যুবকের আত্মীয়স্বজন

ভীতু প্রকৃতির হামিম জঙ্গি ! মানতে নারাজ মন্তেশ্বরের যুবকের আত্মীয়স্বজন
জন্মসূত্রে কলকাতায় বড় হয়েছে হামিম ৷ তার পড়াশোনাও কলকাতায় ৷ পড়াশোনা শেষে বাবার ব্যবসাও দেখছিলেন ধৃত জইশ জঙ্গি ৷
Published : August 1, 2026 at 6:38 PM IST
মন্তেশ্বর, 1 অগস্ট: বর্ধমান শহরের রেনেসাঁ হাউসিং থেকে জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে 23 বছরের হামিম মণ্ডল ৷ সেই ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন তথ্য সামনে আসছে ৷ তবে, পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের দিগনগরে থাকা তাঁর আত্মীয়দের বক্তব্য, হামিমের জঙ্গি যোগের অভিযোগে তাঁরা হতবাক ৷ পরিবারের দাবি, যে ছেলেকে তাঁরা এতদিন ধরে চেনেন, তাঁর সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগ মেলাতে পারছেন না ৷
হামিমের কাকা সুমন মণ্ডল জানান, পরিবারের সদস্যরা টেলিভিশনের খবর দেখেই প্রথম গ্রেফতারের বিষয়টি জানতে পারেন ৷ তাঁর দাবি, হামিমের জন্ম, পড়াশোনা ও বড় হয়ে ওঠা কলকাতাতেই ৷ হামিমের বাবা মনিরুলউদ্দিন মণ্ডল 1998 সাল থেকে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করছেন ৷ পাশাপাশি লেবেল বা স্টিকার প্রিন্টিংয়ের ব্যবসার সঙ্গেও পরিবার যুক্ত ৷ আর হামিমও বাবার সেই ব্যবসায় হাত লাগাত বলে তিনি জানান ৷ সুমনের কথায়, "ও কর্মসূত্রে কলকাতাতেই থাকতো ৷ কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা আমরা বুঝতে পারছি না ৷"
তিনি আরও দাবি করেন, "আমরা জানি হামিম অত্যন্ত শান্ত ও ভীতু স্বভাবের ছেলে ৷ এমনকি বাইক চালাতেও ভয় পেত ৷ কয়েকমাস আগে বাইক চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনারও শিকার হয়েছিল ৷" তাই তাঁর বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগের অভিযোগ শুনে পরিবারের সদস্যরা বিস্মিত বলেই জানাচ্ছেন তিনি ৷
অন্যদিকে, হামিমের দাদু নাসিরউদ্দিন মণ্ডল জানান, ছোটবেলা থেকেই হামিমের বেড়ে ওঠা কলকাতা ও হাওড়ার পিলখানা এলাকায় ৷ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করার পর বাবার ব্যবসায় যোগ দেয় সে ৷ ভোটের সময় ছাড়া খুব একটা গ্রামের বাড়িতে আসত না-বলেও জানান তিনি ৷ নাসিরউদ্দিনের দাবি, হামিমের চরিত্র নিয়ে কোনওদিন অভিযোগ শোনেননি ৷
তাঁর কথায়, "আমরা সামনে থেকে ওকে কখনও খারাপ কাজে জড়াতে দেখিনি ৷ তাই এমন অভিযোগ মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ৷" তবে তিনি এটাও বলেন, "যদি কোনও ভুল পথে গিয়ে থাকে, তাহলে তা খারাপ সঙ্গের প্রভাবেও হতে পারে ৷ যদিও এ বিষয়ে আমার কাছে কোনও খবর ছিল না ৷"
রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর দাবি, বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউসিং থেকে গ্রেফতার হওয়া হামিমের সঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদের যোগাযোগের সূত্র মিলেছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে একাধিক ডিজিটাল তথ্য ও নথি উদ্ধার হয়েছে, যা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, হামিমকে গ্রেফতারের পর তাঁর মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদের সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন ৷
তদন্তকারীদের সন্দেহ, হামিমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল অর্পিতার ৷ বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তথাকথিত 'হানিট্র্যাপ' কৌশল ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টার্গেট করার কোনও পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা ছিল কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷