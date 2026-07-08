পাকা রাস্তা নেই ! টর্চ হাতে খাটিয়ায় রোগীকে নিয়ে হাসপাতালের পথে পরিজনেরা

পাকা রাস্তা নেই ! টর্চ হাতে খাটিয়ায় রোগীকে নিয়ে হাসপাতালের পথে পরিজনেরা
এলাকার মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এভাবে যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসীদের । পাশাপাশি এলাকার পড়ুয়াদেরও স্কুলে যেতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় ।
Published : July 8, 2026 at 6:07 PM IST
ঘাটাল, 8 জুলাই: বর্ষা শুরুই হল না রাস্তার হাল শোচনীয় ৷ সেই কাদামাখা, সরু রাস্তা দিয়ে খাটিয়ায় করে রোগীকে অন্ধকারে টর্চ হাতে হাসপাতালের পথে নিয়ে যাচ্ছেন পরিজনেরা ৷ এমনই ছবি ধরা পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের দেওয়ান চক দুই অঞ্চলের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে ।
গ্রামবাসীদের দাবি, এই চিত্র নিত্যদিনের ৷ হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হলে রাজ্য সড়ক পর্যন্ত খাটিয়ায় করেই রোগীকে নিয়ে যেতে হয় । কারণ এই ছোট রাস্তা দিয়ে কোনও ভাবেই গাড়ি ঢোকে না গ্রামে । এই জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে দাসপুর, কেশপুর যাওয়ার রাজ্য সড়কের রাজনগর ব্রিজে আসতে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা । তাই এই রাস্তা দিয়ে এভাবেই কাঁধে করে রোগীকে নিয়ে আসতে হয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের সুকদেব মান্না হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন । আর ওই রোগীকে চটজলদি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধান ভরসা বলতে তখন ওই খাটিয়াই । তাই তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে খাটিয়ায় করে নিয়ে আসেন রাজ্য সড়ক পর্যন্ত । এরপর রাজ্য সড়ক থেকেই গাড়ি করে প্রায় 17 কিলোমিটার দূরে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ।
মূলত জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই, তিনদিকে নদী, মাঝে 37টি পরিবারের বসবাস । দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে বসবাস করছে এই পরিবারগুলি । গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা, তাও সরু হওয়ায় গাড়ি ঢোকে না গ্রামে ৷ তাই এভাবেই রোগীকে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে ।
মঙ্গলবার রাতে ফের এই মর্মান্তিক ছবি ধরা পড়ায় ক্ষোভ জন্মেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে । স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম পাত্র বলেন, "শিলাবতী নদী এই গ্রামকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে । এই গ্রামে রাজ্য সড়ক পর্যন্ত কোনও ভালো রাস্তা নেই । তাই কোনওকালে গাড়ি ঢোকে না । এই ভাবেই খাটিয়ায় করে আমাদের গ্রামের অসুস্থ মানুষকে নিয়ে যেতে হয় । পাশাপাশি এলাকার পড়ুয়াদেরও খুব কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয় । তাই আমরা প্রশাসনের থেকে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছি ।"
যদিও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজীন কৃষ্ণ ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "আপনাদের থেকে বিষয়টি শুনলাম ৷ খতিয়ে দেখা হবে ৷ খুব দ্রুত সমস্যার সমাধানও করা হবে ।"