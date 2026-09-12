বিভূতিভূষণের জন্মজয়ন্তীতে লেখকের স্মৃতিবিজড়িত ভিটে-গ্রন্থাগার সংরক্ষণের আর্জি পানিতর-বাসীর

বিভূতিভূষণের জন্মজয়ন্তীতে লেখকের স্মৃতিবিজড়িত ভিটে-গ্রন্থাগার সংরক্ষণের আর্জি পানিতর-বাসীর
Bibhutibhushan Bandyopadhyay 133 Birth Anniversary: সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল লেখকের স্মৃতি-মাখা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা পানিতর গ্রাম ৷ তিনি ছিলেন এই গ্রামের জামাই ৷
Published : September 12, 2026 at 7:37 PM IST
বসিরহাট, 12 সেপ্টেম্বর: জরাজীর্ণ বিশাল বাড়ির স্তম্ভগুলি একা দাঁড়িয়ে, যেন অনেক কিছু বলার আছে ৷ কিন্তু শোনার কেউ নেই ৷ তারই পাশে প্লাস্টার করা ঘরের মেঝেতে সাদা কাপড়ের উপর সাজানো রয়েছে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷ 1894 সালের এই দিনেই তিনি জম্মগ্রহণ করেন ৷ তাই তাঁর জন্মজয়ন্তীতে ছবি ও আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পানিতর গ্রামের বাসিন্দারা ৷
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা এই গ্রামে এখনও বাস করেন তাঁর আত্মীয়রা ৷ এই গ্রামের সঙ্গে বিভূতিভূষণের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক ৷ 1920 সালের এক গোধূলিবেলায় সুদূর বনগাঁ থেকে ইছামতী নদীতে নৌকো ভাসিয়ে বরবেশে এই বাড়িতে পা রেখেছিলেন তরুণ বিভূতিভূষণ ৷ পানিতরের জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবারের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল তাঁর । যদিও একবছরের মধ্যে মৃত্যু হয় প্রথম স্ত্রী গৌরী দেবীর ৷
পানিতরের সেই জমিদার বাড়ির চারদিকে ঝোপঝাড় জন্মেছে ৷ পোড়ো বাড়ির ইটগুলি বেরিয়ে আছে ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে একটা অংশের সংস্কার হয়েছে বটে ৷ কিন্তু বাকি অংশের হাল ধ্বংসস্তূপের মতো ৷ ধুলোমাখা মেঠোপথ আর ইছামতীর শান্ত বাতাস এখনও যেন ধরে রেখেছে একশো বছর আগের ফেলে আসা দিনগুলি ৷
পানিতরের সেই প্রাচীন উঠোন কিন্তু গ্রামের জামাই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকে ভোলেনি ৷ লেখকের 133তম জন্মজয়ন্তীতে ঐতিহাসিক ভিটেতে হাজির হন গ্রামের মানুষ ৷ প্রথম স্ত্রীর পৈতৃক ভিটের ভাঙা দালানের পাশে, কথাশিল্পীর আবক্ষ মূর্তিতে মালা পরিয়ে এবং কেক কেটে পালিত হল তাঁর জন্মদিন ৷ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামের মানুষের মনে এক অদ্ভুত গর্বের ছোঁয়া— যাঁর কলমে গ্রামবাংলা অমর হয়ে রইল, সেই মানুষটার সঙ্গে তো জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের এই মাটি ৷
বাড়ির আঙিনায় এখনও নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিখ্যাত বকুল গাছটি ৷ শাখা-প্রশাখা হয়তো বয়সের ভারে ন্যূব্জ, পাতায় পাতায় ধুলো জমেছে ৷ এখন এই জীবন্ত ইতিহাস চরম অবহেলায় ধুঁকছে । পূর্বতন সরকার এই ভিটেকে হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করলেও, ফলকটুকু ছাড়া বাস্তবে সংরক্ষণের কাজ বিশেষ এগোয়নি বললেই চলে ৷ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া চুন-সুরকির দেওয়াল আর শ্যাওলা ধরা ছাদ জানান দেয়, প্রশাসনিক অবহেলা কতটা গভীর ৷
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী গৌরী দেবীর পরিবারের বর্তমান সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আনন্দময় চক্রবর্তী কিংবা স্থানীয় বাসিন্দা তপন মণ্ডলদের গলায় আজ শুধু স্মৃতিচারণ নয়, ঝরে পড়ল একরাশ আক্ষেপও ৷ তাঁদের কথায়, "আমরা প্রতি বছর আবেগ নিয়ে জন্মদিন পালন করি, ফুল দিই, কেক কাটি ৷ কিন্তু এই ভিটেটাকে তো বাঁচাতে হবে ৷ পুরনো দালান আর বটগাছটার ছায়ায় যে ইতিহাস শুয়ে আছে, তা আর ক’দিন টিকবে ?"
স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, রাজ্য সরকার অবিলম্বে এই ভিটের ইতিহাস সংরক্ষণে এগিয়ে আসুক ৷ এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা এবং সাহিত্য-পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলুক ৷ ইছামতীর ধার ধরে পর্যটনের এক অপার সম্ভাবনা রয়েছে পানিতরে ৷ দেশ-বিদেশের সাহিত্যপ্রেমীরা যদি এখানে আসার সুযোগ পান, তাহলে শুধু বাংলার সাহিত্যচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ হবে না, সীমান্তের এই পিছিয়ে পড়া জনপদে তৈরি হবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও ৷
'আম আটির ভেঁপু', 'আরণ্যক', 'দেবযান', 'চাঁদের পাহাড়'- আরও কতশত বিখ্যাত উপন্য়াসে অনুরাগীদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন তাঁর জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে কেক বিতরণের পাশাপাশি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গান-কবিতা পরিবেশন করলেন গ্রামবাসীরা ৷
অনুষ্ঠান শেষে নীরব হয়ে যাওয়া প্রাচীন বাসরঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে যেন একটাই প্রশ্ন ভেসে এল— বকুল গাছের ছায়ায় বিভূতিভূষণের এই অমূল্য সাহিত্য-স্মৃতি কি আদৌ সরকারি উদ্যোগে বেঁচে থাকার আলো পাবে, নাকি সীমান্তের ঘন কুয়াশায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে ?