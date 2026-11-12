নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি-যৌন হেনস্থা, গ্রেফতার মেসো
Minor Girl Sexual Abuse at Bagdogra: পকসো আইনে মামলা করে ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ ৷ জামিন খারিজ করে ধৃতকে তিনদিন পুলিশি হেফাজত দিয়েছে আদালত ৷
Published : November 12, 2026 at 9:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 নভেম্বর: 13 বছরের নাবালিকাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার খোদ মেসো । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরা থানা এলাকায় । নাবালিকা ও ধৃত 32 বছর বয়সী ব্যক্তি নকশালবাড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা ৷
ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনের কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । বিচারক তার জামিনের আবেদন খারিজ করে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন । গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে বাগডোগরা থানার পুলিশ । এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ওয়েস্ট চারু শর্মা জানান, ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 7 নভেম্বর শনিবার সকাল 10টা নাগাদ নাবালিকাকে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কির কোয়ার্টার মোড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায় মেসো । অভিযোগ, এরপর সেখান থেকে ফুঁসলিয়ে ওই নাবালিকাকে বাগডোগরা থানা এলাকার জংলি বাবা মন্দিরের সংলগ্ন একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায় অভিযুক্ত । সেখানে নাবালিকাকে একা পেয়ে অভিযুক্ত যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ ।
মেসোর অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কোনওক্রমে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসে নাবালিকা । পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নিরাপদে বাড়ি ফেরে এবং পরিবারের সদস্যদের গোটা ঘটনার কথা খুলে বলে । বিষয়টা জানতে পেরে সেদিনই বিকেলে নাবালিকার বাবা নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । নকশালবাড়ি থানার পুলিশ প্রথমে একটি মামলা রুজু করে ৷ তবে ঘটনাস্থল বাগডোগরা থানা এলাকার অধীনে হওয়ায় মামলাটি বাগডোগরা থানায় স্থানান্তরিত করে । সেই রাতেই বাগডোগরা থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নকশালবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত মেসোকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ ।