ভেন্টিলেশনে রেখা পাত্র, বিজেপি বিধায়ককে হাসপাতালে দেখে কী জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ?
BJP MLA Rekha Patra: রেখা পাত্রের শরীরে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা ৷ বর্তমানে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক ৷ রবিবার হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
Published : November 22, 2026 at 2:16 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতার মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আইটিইউতে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া হয়েছে বলে খবর। যদিও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা বিজেপি নেতৃত্ব।
রবিবার সকালে রেখা পাত্রের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, শনিবার রাতে খাবার খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা যোগাযোগ করার পর প্রয়োজন বুঝে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়।
জানা গিয়েছে, শনিবার রাত 9টা নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জে নিজের বাড়িতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রেখা। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছিল বিধায়ককে।
কিন্তু কয়েক ঘণ্টা চিকিৎসার পরেও শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে চিকিৎসক যুধাজিৎ সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের আইটিইউয়ের 10 নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, আগের তুলনায় রেখার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।