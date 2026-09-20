পাঁচ বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার রেজিনগরের নির্দল প্রার্থী

পাঁচ বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার রেজিনগরের নির্দল প্রার্থী
Police Arrests Rejinagar Bypoll Candidate : 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় তাঁকে ধরা হয়েছে।
By PTI
Published : September 20, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর : রেজিনগর উপনির্বাচনে নির্দল প্রার্থীকে শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বাধীন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' (AJUP)-র সঙ্গে যুক্ত সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতারের ঘটনাটি ঘটল নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে পুলিশ ধরার ঠিক পরের দিনই। মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রায় দুই দশক আগে ওই এলাকায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় দায়ের করা একটি মামলায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক পিটিআই-কে বলেন, "বহরমপুর থানার আধিকারিকরা সাইফুলকে গ্রেফতার করেছেন। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় তাঁকে ধরা হয়েছে।" তিনি জানান, ওই মামলায় সাইফুলকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।
আগামী 6 অক্টোবর দু'টি আসনে উপনির্বাচন। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর- দুই কেন্দ্রেই জয়ী হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। অন্যদিকে, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দু'টি আসনে জয়ী হওয়ার পর হুমায়ুন নওদা আসনটি নিজের কাছে রেখে দেওয়ায় রেজিনগর শূন্য হয়ে যায়। সেখানে হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদকে প্রার্থী করেছে AJUP।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শনিবার বহরমপুর পুলিশ AJUP প্রধান হুমায়ুনকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় তাঁকে সোমবার তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এক প্রবীণ আধিকারিক জানান, গত 14 সেপ্টেম্বর এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। এর আগে বহরমপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ একটি অডিও রেকর্ড প্রকাশ করে। পুলিশের দাবি, ওই কথোপকথন থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।
পাশাপাশি, শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলায় গাড়ি তল্লাশির সময় বিপুল জাল নোট ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ AJUP-এর রাজ্য সম্পাদক আশিক ইকবালকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ইকবালের সঙ্গে থাকা আরও এক ব্যক্তিকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে ।
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