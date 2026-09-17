এমবিবিএসের ভুয়ো শংসাপত্র ! বাংলার 5 চিকিৎসক রেজিস্ট্রেশন বাতিল

এমবিবিএসের ভুয়ো শংসাপত্র ! বাংলার 5 চিকিৎসক রেজিস্ট্রেশন বাতিল
Fake MBBS Certificates:। বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিল জানায় এই পাঁচজনের এমবিবিএস ডিগ্রিই ভুয়ো ।
Published : September 17, 2026 at 12:17 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো এমবিবিএস শংসাপত্রের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে পসার জমিয়ে ফেলেছিলেন ওঁরা । কিন্ত শেষরক্ষা হল না । বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় এই সমস্ত শংসাপত্র ভুয়ো । এরপরই 5 চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল।
রেজিস্ট্রেশন বাতিল হওয়া পাঁচ জনের পরিচয় জানা গিয়েছে । তাঁরা হলেন, পাথরপ্রতিমার শেখ ইউনুস হাসান এবং হাফিজুল হালদার, কুলতলির উত্তম মাইতি, গাইঘাটার জুলফিকার মণ্ডল এবং বর্ধমানের সইদুল হক। জানা গিয়েছে, 2007 সাল থেকে 2022 সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলেন ।
অভিযোগ প্রথম সামনে আসার পর শুরু হয় নথি যাচাই। সংশ্লিষ্ট পাঁচ জনের এমবিবিএস শংসাপত্রের সত্যতা জানতে বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল। সেখান থেকে জানানো হয়, ওই পাঁচ জনের এমবিবিএস সংক্রান্ত নথি ভুয়ো। এরপরই তাঁদের চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়।
তদন্তে জানা গিয়েছে, পাঁচ জনের মধ্যে কারও রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল 2007 সালে, কারও হয়েছিল 2008 সালে। আবার 2017, 2018 এবং 2022 সালেও রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন কয়েক জন। অর্থাৎ, কয়েক জন দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং অন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁদের কয়েক জন যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সেখানে নিয়মিত চিকিৎসাও করতেন ।
বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং কয়েক জন চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি প্রথম সামনে আসে বলে সূত্রের খবর। অভিযোগ পাওয়ার পর নথি যাচাই করে মেডিক্যাল কাউন্সিল। বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছ থেকে শংসাপত্র ভুয়ো হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর নথি ভুয়ো বলে চিহ্নিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে ওই পাঁচ জন চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পেলেন এবং এত বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকলেন।
এদিকে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নিয়েও উঠেছে বিস্ফোরক অভিযোগ । 2017 সাল থেকে 2025 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের (WBMC) মাধ্যমে একাধিক চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন জাল বা অবৈধ নথির ভিত্তিতে হয়েছে বলে দাবি। এই অভিযোগ তুলে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দ্বারস্থ হয়েছেন চিকিৎসক সুনন্দ দে।
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