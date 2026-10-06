নৈরাজ্যের শাসন ! গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মমতাকে সঙ্গে নিয়েই পথে নামার ডাক লিবারেশনের দীপঙ্করের
CPIML Liberation: গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি থাকলে তাদের সঙ্গেও একসঙ্গে হাঁটতে আপত্তি নেই বলে জানান লিবারেশন নেতা ৷
Published : October 6, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে হিংসা, সন্ত্রাস ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে আরও বেশি করে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান তিনি । এই আন্দোলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
তাহলে কি গত 15 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমস্ত অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ভুলে যাওয়া হবে? এই প্রশ্নের জবাবে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, অতীতের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের বদলে বর্তমান পরিস্থিতিকেই গুরুত্ব দিতে হবে । তাঁর কথায়, “পরিস্থিতির দাবিতে যে আন্দোলন দরকার, সেখানে সবাই একসঙ্গে থাকবে ।”
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি থাকলে তাদের সঙ্গেও একসঙ্গে হাঁটতে আপত্তি নেই বলে জানান তিনি । তাঁর মতে, প্রয়োজন হলে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গেও বৃহত্তর আন্দোলনে ঐক্য তৈরি হতে পারে । রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন দীপঙ্কর ।
যাদবপুর থেকে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট—বিভিন্ন জায়গায় হামলা ও সংঘর্ষের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, প্রতিদিন বাংলার কোথাও না কোথাও হিংসার ঘটনা ঘটছে । তাঁর অভিযোগ, “নৈরাজ্যের শাসন চলছে, আইনের নয় ।”
শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে চান এমন সমস্ত মানুষকে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি । SIR বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ান সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক ।
তাঁর অভিযোগ, SIR-এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে । BLO-দের উপর মানসিক চাপের অভিযোগ তুলে দীপঙ্কর বলেন, বহু BLO অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং অনেকে আত্মহত্যা বা হৃদ্রোগে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে । তাঁর ভাষায়, "SIR শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী গণহত্যা ।"
SIR বাতিলের দাবি আরও জোরদার হবে বলে জানিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে নির্বাচন করার দাবিও তোলেন । মঙ্গলবারের দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরেও প্রশ্ন তোলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য । তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের হয়রানি করা হয়েছে এবং ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে পুলিশ টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "একজন নির্বাচিত বিধায়কের সঙ্গেই যদি এমন আচরণ করা হয়, তাহলে রাজ্যে গণতন্ত্র কতটা গভীর সংকটে রয়েছে, তা স্পষ্ট ।" তাঁর দাবি, এই উপনির্বাচনকে সাধারণ উপনির্বাচন হিসেবে দেখলে চলবে না । এর মধ্য দিয়েই রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিরোধীদের আন্দোলনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন দীপঙ্কর । তাঁর অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করছে । বিশেষ করে মহিলা প্রতিবাদকারী ও মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগকে তিনি 'গুরুতর' বলে অভিহিত করেন ।
তাঁর বক্তব্য, আগে আন্দোলনের সময় পুলিশ আটক করত, থানায় নিয়ে যেত বা ব্যারিকেড দিত । কিন্তু বর্তমানে প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ভয় তৈরি করার উদ্দেশ্যে যে মাত্রায় আক্রমণ হচ্ছে, তা উদ্বেগজনক । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’-র কথা উল্লেখ করে দীপঙ্কর বলেন, "দেশে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করা হচ্ছে ।" তাঁর বার্তা, সেই ভয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে ।
জ্ঞানেশ কুমারকে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এমনকি ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি নিয়ে বিজেপি নেতাদের বক্তব্যেরও তীব্র সমালোচনা করেন দীপঙ্কর । তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কারণে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে গোটা দেশে এমন মাত্রায় প্রতিবাদ আগে দেখা যায়নি । গান্ধি জয়ন্তীর দিনও মানুষ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে রাস্তায় নেমেছে বলে দাবি করেন তিনি ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের দাবিও তোলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য । তাঁর বক্তব্য, ইমপিচমেন্টের সাংবিধানিক বিধান রয়েছে এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির হাতে । তাই এই প্রস্তাবে বিজেপির সমর্থন করা উচিত । তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে একজনের সিদ্ধান্ত অন্য সদস্যদের মতামতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার জবাবদিহি জরুরি ।
এদিকে, আজই আইসা নেত্রী নেহা বোরা একাধিক ইস্যুতে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেছেন । তিনি বলেন, "দিল্লিতে গত কয়েকদিন ধরে যে প্রতিবাদ চলছে, তাতে যোগেন্দ্র যাদব সহ অনেকেই যোগ দিয়েছেন । চেষ্টা করেছি পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে একটা বড় ইউনিটি তৈরি করতে । জ্ঞানেশ কুমারের উপর সকলের রাগ-ক্ষোভ আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে । এই আন্দোলনের পর যন্তর মন্তর পুরো সিল করা হয়েছে । ওই জায়গা ডেজিগনেটেড প্রোটেস্ট সাইট । যেখানে সরকার প্রোটেস্ট সাইট বানিয়েছে, সেখানে প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ অত্যাচার করছে । 2023 সালের নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বদল করে এবং তারপর ইমিউনিটি দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে । যিনি গণতন্ত্র রক্ষা করবেন, তিনি একটি দলের হয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গদ্দারি করছেন । বৃহত্তর ঐক্যের সঙ্গে 10 তারিখের সমাবেশ এবং সারাদেশ জুড়ে এই ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন করতে হবে ।"