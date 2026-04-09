বাংলায় মোদির নয়া স্লোগান: সবকা সাথ, সবকা হিসাব

বাংলায় মোদির নয়া স্লোগান: সবকা সাথ, সবকা হিসাব
মোদির হুঙ্কার, কাটমানির খেলা চলবে না, মাফিয়াদের মেলা চলবে না ৷ পাশাপাশি মালদার ঘটনা তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক বলেও দাবি তাঁর ৷
Published : April 9, 2026 at 3:40 PM IST
আসানসোল, 9 এপ্রিল: হলদিয়ার পর আসানসোলের সভা থেকেও আক্রমণাত্মক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সরাসরি মাফিয়ারাজ, গুন্ডারাজ, সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী মোদি সাফ জানান, সব ক্ষেত্রে বেছে বেছে হিসাব হবে ৷ এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান, "এতদিন আমাকে বলতে শুনেছেন, সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস ৷ এবার বলব অন্যায়, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমি বলব, সবকা সাথ, সবকা হিসাব ৷"
এদিন আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানেই দুর্গাপুর-আসানসোল, রানিগঞ্জ, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে মঞ্চে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ৷ পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বাংলায় আইনের শাসন শুরু হবে 4 মে'র পর ৷ এরপর সব গুন্ডাগিরির হিসাব নেওয়া হবে ৷ বেছে বেছে হিসাব হবে ৷ বাংলায় এবার তৃণমূলের ভয় নয়, বিজেপির ভরসা চলবে ৷ কাটমানির খেলা চলবে না, মাফিয়াদের মেলা চলবে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "বাংলায় পরিবর্তনের তাজা হাওয়া চলছে ৷ বাংলা এখন পরিবর্তন চাই ৷ বাংলায় তৃণমূলের পাপের ঘড়া ভরে গিয়েছে ৷ 4 মে'র পর বাংলা বিকাশের এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে ৷ বাংলার উন্নয়নের জন্য তৃণমূলের যাওয়াটা জরুরি ৷ দেশ যখন দ্রুত এগিয়ে চলছে, তৃণমূল বাংলাকে তখন পিছনের দিকে ঠেলছে ৷ এখানে সব কিছুর উপর তৃণমূলের গুন্ডারা কব্জা করে রেখেছে ৷"
সেখান থেকেই মালদায় মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়েও মুখ খুলেছেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "মালদায় যা হয়েছে তা তৃণমূল বড় ভুল করেছে ৷ এরা এতটাই পাগল হয়ে গিয়েছে যে এরা মালদার মতো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে ৷ নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছে ৷ এরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও অপমান করছে ৷ এই ঘটনা তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক পোতার সামিল ৷ তৃণমূলের ভোট কৌশল আর খাটছে না ৷ ভয়ঙ্করভাবে ডেমোগ্রাফি বদলে গিয়েছে বেশ কিছু জায়গায় ৷" আসানসোল-দুর্গাপুর কয়লা শিল্পাঞ্চলের উপর সিন্ডিকেটরাজ নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রদানমন্ত্রী ৷
তাঁর অভিযোগ, শিল্পাঞ্চলের উপর সিন্ডিকেটরা কব্জা করে রেখেছে ৷ আর এই গুন্ডা, মাফিয়াদের জন্য বাংলায় শিল্পপতিরা অন্যত্র পালাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, মাটি মাফিয়া, কয়লা কালোবাজারিরা এই এলাকার উপর এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সাইকেল থেকে রেল, পেপার থেকে স্টিল কারখানার লম্বা চেইন ছিল এখানে ৷ সারা দেশ থেকে মানুষ এখানে কাজ করতে আসত ৷ আর এখন কাজের জন্য মানুষ অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে ৷ রাজ্যে কর্মসংস্থান বা শিল্পের অভাবের মতো সমস্যায় ভুগছে মানুষ ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে শিল্পপতিরা, উদ্যোগপতিরা বাংলা ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন ৷"
পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকেও রাজ্য কার্যত ধসে গিয়েছে বলেও ঠারোঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, "দেশ 100 টাকা ইনকাম করলে বাংলার অবদান মাত্র 5 টাকা ৷ মানুষ মরছে আর তৃণমূলের তোলাবাজমন্ত্রী, নেতা, শাসকদলের লোকেদের বাংলো বড় বড় হচ্ছে ৷ এই ভোট মাফিয়া রাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ৷ এই সরকারের আমলে আরজি করের মতো ভয়ানক ঘটনা, সন্দেশখালির মতো নির্মম ঘটনা, আর তৃণমূল সরকার ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ায় ৷ অ্য়াসিড হামলার ক্ষেত্রে বাংলা দেশে সব থেকে আগে ৷ মহিলাদের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনও দল থাকে তার নাম বিজেপি ৷"