ভোট কাটা যাওয়ার পর বোধোদয় ! ঠাকুরনগরে সিএএ-র লাইনে উদ্বাস্তুদের ঢল, তৃণমূলকে নিশানা

ঠাকুরনগরে সিএএ-র লাইন (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 29, 2026 at 12:52 PM IST

গাইঘাটা, 29 মে: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মতুয়া সমাজের মধ্যে ছিল সংশয় ও দ্বিধা । একদিকে বিজেপির দাবি, সিএএ উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন । অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, ভোটার কার্ড, আধার বা রেশন কার্ড থাকলেই নাগরিকত্ব প্রমাণিত, আলাদা করে সিএএ-তে আবেদন করার প্রয়োজন নেই । দুই রাজনৈতিক শিবিরের এই টানাপোড়েনে বহু মতুয়া উদ্বাস্তু পরিবার এতদিন সিএএ-তে আবেদনই করেননি ।

কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে । এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু উদ্বাস্তু মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে মতুয়া সমাজের একাংশে । তার পর থেকেই উত্তর 24 পরগণার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে সিএএ আবেদন ও ধর্মীয় শংসাপত্র নেওয়ার জন্য ভিড় ক্রমশ বাড়ছে । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ সেখানে পৌঁছচ্ছেন । কেউ শান্তনু ঠাকুরের শিবিরে, কেউ আবার সুব্রত ঠাকুরের উদ্যোগে তৈরি ক্যাম্পে গিয়ে ধর্মীয় শংসাপত্র সংগ্রহ করছেন এবং সিএএ-র জন্য আবেদন করছেন ।

সিএএ-র লাইনে উদ্বাস্তুদের ঢল (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে 2019 সালে সিএএ পাশ করেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার । তবে শুরু থেকেই এই আইনের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । বারবার রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, যাঁদের ভোটার কার্ড, আধার বা রেশন কার্ড রয়েছে, তাঁরা এ দেশের নাগরিক, সিএএ-তে আবেদন করার প্রয়োজন নেই ।

অন্যদিকে বিজেপির দাবি ছিল, সিএএ কোনও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, বরং উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন । সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরেই বহু মতুয়া উদ্বাস্তু পরিবার দীর্ঘদিন সিএএ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের ।

ফর্মফিলাপ (নিজস্ব চিত্র)

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বাসিন্দা নারায়ণ বিশ্বাস জানান, 1993 সালে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন । এখানে ভোটার কার্ড, আধার-সহ সমস্ত নথিপত্র তৈরি করেছিলেন । কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলের ভোট বাদ পড়ে যায় । ঠাকুরবাড়িতে এসে সিএএ-তে আবেদন করার পর তিনি বলেন, "আগের সরকার বলেছিল সিএএ-তে আবেদন করতে হবে না । কিন্তু এখন দেখছি ভোট কেটে গিয়েছে । বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলছেন সিএএ-তে আবেদন করলে নাগরিকত্ব মিলবে । তাই আবেদন করতে এলাম ।"

একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন খুলনা থেকে ভারতে আসা শঙ্কর মণ্ডলও । তাঁর কথায়, "আমাদের বলা হয়েছিল ভোটার কার্ড, আধার থাকলেই নাগরিক । সেই কারণে আগে আবেদন করিনি । এখন দেখছি ভোট ডিলিট হয়ে গিয়েছে । তৃণমূলের কথা শুনে বিপদে পড়েছি । এখন সিএএ-তে আবেদন করা ছাড়া উপায় নেই ।"

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক বিজিতকান্তি মণ্ডল দাবি করেন, বিজেপি সরকার আসার পর থেকেই ঠাকুরবাড়িতে ভিড় বেড়েছে । তাঁর কথায়, "উদ্বাস্তু মতুয়া মানুষেরা সিএএ-তে আবেদন করার জন্য ধর্মীয় শংসাপত্র নিতে আসছেন । এতে প্রমাণিত, আগে মানুষকে ভুল বোঝানো হয়েছিল ।"

যদিও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের দাবি, শুধুমাত্র এসআইআর নয়, সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হওয়াতেই আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়েছে । তাঁর বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার বলেছেন, যারা সিএএ-র আওতায় এসেও আবেদন করবেন না, তারা বেনাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন । সেই কারণেই ঠাকুরবাড়িতে ধর্মীয় শংসাপত্র নেওয়ার ভিড় বাড়ছে ।"

