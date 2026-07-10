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নেওড়াভ্যালিতে বাড়ছে রেড পান্ডার সংসার ! বর্ষার পরই বড় সমীক্ষার পথে বন দফতর

জঙ্গলে একাধিক রেড পান্ডার দেখা, বর্ষা কাটলেই শুরু হবে ডিএনএ-ভিত্তিক গণনা ! পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী বনকর্তারা ৷

red panda
হিমালয়ের অন্যতম বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 6:38 PM IST

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দার্জিলিং, 10 জুলাই: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অরণ্য থেকে মিলল স্বস্তির খবর ৷ বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয়ের অন্যতম বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণী রেড পান্ডা বা ফায়ারফক্স লেসার পান্ডার সংখ্যা নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে বাড়ছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে বন দফতর । গত মার্চ-এপ্রিল মাসে নিয়মিত বন্যপ্রাণ পর্যবেক্ষণের সময় বনকর্মীরা জঙ্গলের একাধিক অংশে বেশ কয়েকটি রেড পান্ডার দেখা পান। সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বনকর্তাদের অনুমান, নেওড়াভ্যালিতে এই লাজুক প্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে৷

এই সুখবরের পরই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর । দীর্ঘ আট বছর পর নেওড়াভ্যালি এবং সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান জুড়ে রেড পান্ডার বিশেষ সুমারি বা সমীক্ষা চালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । বর্ষা শেষ হলেই শুরু হবে সেই কাজ ৷

রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও জানিয়েছেন, নেওড়াভ্যালি এবং সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নতুন সমীক্ষা চালানোর বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রয়েছে । বন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে ।

Neora Valley National Park
ফায়ারফক্স লেসার পান্ডা (নিজস্ব চিত্র)

ডিএনএ পরীক্ষায় মিলবে প্রকৃত সংখ্যা

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি জানান, সমীক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবার শুধুমাত্র দেখে গণনা নয়, মলের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমেও রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে ।

সমীক্ষার জন্য বনকর্মীদের পৌঁছতে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10,500 ফুটের বেশি উচ্চতায় নেওড়াভ্যালির দুর্গম রাচেলা ডান্ডা এবং হাতি ডান্ডা অঞ্চলে । সেখানে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং মলের নমুনা সংগ্রহ করা হবে । পরে সেই নমুনা হায়দরাবাদের বিশেষ গবেষণাগারে পাঠিয়ে ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আসল সংখ্যা জানার চেষ্টা করা হবে ।

পুরনো সমীক্ষায় কত ছিল ?

বন দফতরের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলা মিলিয়ে মোট 75টি রেড পান্ডার অস্তিত্বের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল । তার মধ্যে নেওড়াভ্যালিতে ছিল 35টি এবং সিঙ্গালিলায় 40টি । এবার নতুন সমীক্ষায় সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশাবাদী বনকর্তারা ।

নজরে বাঁশের জঙ্গলও

রেড পান্ডার প্রধান খাদ্য মালিঙ্গা বা মেলিং প্রজাতির বাঁশের কচি পাতা ও ডগা । সম্প্রতি নেওড়াভ্যালিতে এই বাঁশের দ্রুত বিস্তার বনাঞ্চলের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রে কোনও প্রভাব ফেলছে কি না, তাও সমীক্ষার অংশ হিসেবে খতিয়ে দেখা হবে । কারণ, উদ্ভিদের অতিরিক্ত বিস্তার বা খাদ্যের প্রাচুর্য অন্য প্রজাতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

Neora Valley National Park
বর্ষা কাটলেই শুরু হবে ডিএনএ-ভিত্তিক গণনা (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার সাফল্য বিশ্বমঞ্চে

রেড পান্ডা সংরক্ষণে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে । সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু'স অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামস (WAZA)-এর 79তম বার্ষিক সম্মেলনে এই চিড়িয়াখানার রেড পান্ডা সংরক্ষণ ও প্রজনন প্রকল্প বিশ্বের সেরা তিনটি উদ্যোগের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।

Neora Valley National Park
পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আশাবাদী বনকর্তারা (নিজস্ব চিত্র)

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় 26টি রেড পান্ডা রয়েছে । জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখতে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়া থেকেও রেড পান্ডা আনা হয়েছে । পাশাপাশি, চিড়িয়াখানার অধীন তোপকেদাড়া প্রজনন কেন্দ্রে গত 23 বছরে 40টিরও বেশি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে । তাদের মধ্যে কয়েকটিকে ধাপে ধাপে নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলার মুক্ত অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ।

Neora Valley National Park
বাড়ছে রেড পান্ডার সংসার (নিজস্ব চিত্র)

হিমালয়ের এই লাজুক প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত শুধু বন দফতরের কাছেই নয়, পরিবেশবিদদের কাছেও বড় আশার খবর । কারণ, রেড পান্ডার উপস্থিতি কোনও অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক । তাই বর্ষার পর শুরু হতে চলা এই সমীক্ষার দিকে তাকিয়ে বনকর্তা থেকে পরিবেশপ্রেমী সকলেই ।

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বাড়ছে রেড পান্ডার সংসার
RED PANDA SURVEY

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