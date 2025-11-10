লাল কেল্লার সামনে বিস্ফোরণে আতঙ্ক দেশজুড়ে, কলকাতাতেও জারি হাই অ্যালার্ট
কলকাতা পুলিশের সবক’টি থানাকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে ৷ সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে সোমবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করেছে।
কলকাতা, 10 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেটের সামনে বিস্ফোরণের পরেই 'হাই অ্যালার্ট' জারি হল গোটা কলকাতায়। লালবাজার থেকে কলকাতা পুলিশের সবক’টি থানাকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে সোমবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করেছে। পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন হোটেল এবং লজগুলিতেও অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। এর পাশপাশি, শহরের মেট্রো স্টেশনগুলিতেও বাড়তি নজরদারি শুরু করে দেওয়া হয়েছে।
সূত্রের খবর, লালবাজার থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত থানাকে সর্তক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শহরজুড়ে শুরু হয়েছে অতিরিক্ত নাকা-তল্লাশি ও পেট্রোলিং। বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে মেট্রো স্টেশন, শপিং মল, সিনেমা হল এবং জনবহুল এলাকাগুলিতে। কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, “দিল্লির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না। শহরের নিরাপত্তা আরও মজবুত করা হয়েছে।”
ঘটনার তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ ও ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি । প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে আশপাশের এক কিলোমিটার এলাকা। আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখেননি তাঁরা।
প্রাথমিক ভাবে, ল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেটের সামনে এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলেই মনে করা হচ্ছে। দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করেছেন । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণস্থলে যাচ্ছেন। তার আগে ঘটনায় যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁদের দেখতে হাসপাতালে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানালেন, তদন্তে যা উঠে আসবে, তা প্রকাশ করা হবে জনসমক্ষে।
দিল্লির লালকেল্লার সামনে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তভার পাওয়ার পরেই এনআইএ-র তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। এনএসজি এবং ফরেন্সিক দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে।
দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা জানিয়েছেন যে, সোমবার সন্ধ্যা 6টা 52 মিনিটে ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে একটি চলন্ত গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কাছাকাছি পার্ক করা আরও তিনটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায়। ঘটনার সময় সেখানে প্রচুর ভিড় ছিল। বিস্ফোরণের সময় গাড়িটির পিছনে একজন অটোচালক ছিলেন। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।