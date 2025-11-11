দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে শিলিগুড়িতে হাই-অ্যালার্ট; কড়া নিরাপত্তায় মুড়ল চিকেনস নেক

দিল্লি বিস্ফোরণের জেরে শিলিগুড়িতে হাই-অ্যালার্ট; কড়া নিরাপত্তায় মুড়ল চিকেনস নেক
দিল্লির বিস্ফোরণের পরই কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়িতে জারি করা হল হাই-অ্যালার্ট ৷ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে চিকেনস নেক-এ ৷
Published : November 11, 2025 at 7:30 AM IST
শিলিগুড়ি, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরই হাই-অ্যালার্ট জারি উত্তরবঙ্গে । বিশেষ করে শিলিগুড়ির করিডোর চিকেনস নেক-এ নিরাপত্তা সোমবার রাতেই আঁটোসাটো করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে । মঙ্গলবারও রেল স্টেশনে, বাস স্টপগুলিতে চলছে তল্লাশি ৷
চিকেনস নেক হওয়ার কারণে বরাবরই দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট হিসাবে পরিচিত শিলিগুড়ি । দার্জিলিং জেলার কাছে রয়েছে নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সীমান্ত ৷ পাশাপাশি রয়েছে বিহার, সিকিম ও অসম সীমানা । সুতরাং, নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি থাকলে খুব সহজেই দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে অন্যান্য রাজ্য বা দেশে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারবে । সেই ঝুঁকি এড়াতেই দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর শহড়জুড়ে সোমবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি । প্রতিটি সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে কড়া নজরদারি ।
দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি হোক কিংবা জঙ্গি হামলা ৷ এই চিকেনস নেক'কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে উত্তরবঙ্গকে মুড়ে ফেলা হয় । গুরুত্বপূর্ণ এই চিকেনস নেক উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ । একে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বলা হয় । দিল্লির বিস্ফোরণের মুহূর্তের মধ্যে সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব বলেন, "সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । প্রত্যেক থানাকে সতর্ক করা হয়েছে । সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ ও এসএসবি আধিকারিকদের জানানো হয়েছে । প্রত্যেক জেলায় নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়েছে ।" এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "প্রত্যেক হোটেলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । প্রতিটি বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশনেও নজরদারি শুরু হয়েছে । বিমানবন্দরেও যাতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় তার জন্য সিআইএসএফ আধিকারিকদের জানানো হয়েছে । তবে আতঙ্কের কিছু নেই ।"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয় ।" ভারতীয় সেনার উত্তরের কমান্ড্যান্ট বলেন, "আমরা এমনিতেই নজরদারি রাখছি । তবে দিল্লির ঘটনার পর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । আমরা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।"
ফুলবাড়ি সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সর্দারপাড়া, ধদাগছ, জুমাগছ, লক্ষ্মীস্থান, ভুরিভিটা, নারায়ণজোতের মতো 12টি গ্রাম রয়েছে । প্রায় 10 থেকে 12 হাজার মানুষ ওই সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করেন । তাঁদের নিরাপত্তার প্রাথমিক ও মূল দায়িত্ব বিএসএফের । দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরের 5 জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় চার হাজার কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে 936 কিলোমিটার নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের অধীনে । সীমান্তে নজরদারির জন্য চারটি সেক্টরে মোট 18টি বিএসএফ ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে ।
এদিকে, ভারত-নেপাল সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে সশস্ত্র সীমাবল (এসএসবি) । উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের সঙ্গে রয়েছে নেপাল সীমান্ত । প্রায় 1751 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে ভারতের সঙ্গে নেপালের । এর মধ্যে দার্জিলিং জেলায় রয়েছে প্রায় 100 কিলোমিটার । চেকপয়েন্ট রয়েছে দু'টি ৷ নেপাল সীমান্তে 17টি চেকপয়েন্ট রয়েছে ।
ভুটানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রয়েছে 699 কিলোমিটারের । পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, সিকিম, অসম ও অরুণাচল প্রদেশ, নেপাল সীমান্তের সঙ্গে রয়েছে । ভারত-ভুটান সীমান্তের দায়িত্বেও রয়েছে এসএসবি । ফলে, সীমান্তে হাই-অ্যালার্ট জারি হতেই প্রত্যেক চেকপয়েন্টে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি । পাশাপাশি, সীমান্তে অতিরিক্ত জওয়ানও মোতায়েন করা হয়েছে ।
শিলিগুড়িতে প্রবেশের 13টি অ্যান্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টে নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়েছে পুলিশ কমিশনারেটের তরফে । নামানো হয়েছে অ্যান্টি সাবোটাজ টিম । বাস টার্মিনাসগুলিতে চলছে তল্লাশি । পাশাপাশি, এনজেপি (নিউ জলপাইগুড়ি) রেল স্টেশন ও শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশনেও যাত্রীদের তল্লাশি চালায় আরপিএফ ও জিআরপি । প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার ট্রেনেও তল্লাশি চালানো হয় ।