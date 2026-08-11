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বিজয় মালিয়া-মেহুল চোকসির কায়দায় ফেরার মাফিয়া টুলু, জারি রেড কর্ণার নোটিশ

বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে এবার ইন্টারপোলের মাধ্যমে জারি হল রেড কর্ণার নোটিস ৷ ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায়-এর রিপোর্ট ৷

Md Nazibuddin also known as Tulu Mondal
বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 10:42 PM IST

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সিউড়ি, 11 অগস্ট: মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়ার মত কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়েছে বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ তার বিরুদ্ধে এবার ইন্টারপোলের মাধ্যমে জারি হল রেড কর্ণার নোটিস ৷ 14 সেপ্টেম্বরে মধ্যে টুলু মণ্ডল আত্মসমর্পণ না করলে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, জানিয়ে দিল সিউড়ি জেলা আদালত ৷ সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে কমপক্ষে 15 হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে এই মুহুর্তে ফেরার মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু।

বীরভূম জেলার কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বিপুল বেআইনি সম্পত্তির পর্দা ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে চলে এসেছে৷ প্রথম দিনেই মহম্মদবাজারে তার আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার হয়েছে ৷ পাশাপাশি, টুলুর 400 বিঘা জমি, 220টি ডাম্পার, 3টি বাড়ি বাজেয়াপ্তি করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মীনার মণ্ডল, টুলুর ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিক-সহ আরও 3 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একে একে সমস্ত বেআইনি নথি উদ্ধার করা হচ্ছে ৷

Red Corner Notice issued against absconding stone mafia Md Nazibuddin also known as Tulu Mondal
14 সেপ্টেম্বরে মধ্যে টুলু মণ্ডল আত্মসমর্পণ না করলে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, জানিয়ে দিল সিউড়ি জেলা আদালত (ইটিভি ভারত)

প্রথম থেকেই ফেরার মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ জানা গিয়েছে, পরিবার নিয়ে তুরস্কে পালিয়ে গিয়েছে সে। দুবাইয়ে টুলুর বিপুল সম্পত্তি আছে, এমন তথ্য উঠে আসছে ৷ গত 10 বছরের কমপক্ষে 6 হাজার কোটি টাকা সরকারের খাতে জমা করতে দেয়নি এই টুলু ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী জানান, এদিন সিউড়ি জেলা আদালত 14 সেপ্টেম্বরে মধ্যে টুলু মণ্ডলকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে। তা না হলে টুলুর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে সরকার। পরবর্তীতে তা নিলাম করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে ৷

Tulu Mondal
বিজয় মালিয়া-মেহুল চোকসির কায়দায় ফেরার মাফিয়া টুলু (ইটিভি ভারত)

2016 সালে বিজয় মালিয়া, 2017 সালে মেহুল চোকসি, নীরব মোদি, ললিত মোদিরা ভারত থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল ৷ জানা গিয়েছে, সেই কায়দায় কমপক্ষে 15 হাজার কোটি টাকা নিয়ে ভার‍ত ছেড়ে পালিয়েছে বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল। তাই তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে রেড কর্ণার নোটিস। ইন্টারপোলের মাধ্যমে জারি হয় এই রেড কর্ণার নোটিস। অর্থাৎ, কুখ্যাত দুষ্কৃতির তালিকায় নাম উঠল বীরভূমের টুলুর ৷ সে কোন দেশে আশ্র‍য় নিয়ে আছে, তা খুঁজতে সাহায্য করবে ইন্টারপোল।

মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী বলেন, "টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে আগেই আরও 4টি ধারা-সহ বেশ কয়েকটি কঠিন অপরাধ মূলক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আদালত তাকে সময় দিয়েছে। যদি সে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ৷ এছাড়া টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে রেড কর্ণার নোটিশ জারি হয়েছে। ধৃত আরও 3 জনকে 7 দিন পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে টুলুর স্ত্রীর নামে বিপুল সম্পত্তির নথি পাওয়া গিয়েছে।"

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TULU MONDAL
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STONE MAFIA
MD NAZIBUDDIN
RED CORNER NOTICE TULU MONDAL

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