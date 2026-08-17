নিম্নচাপের জেরে একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের লাল সতর্কতা, বৃষ্টি বাড়বে পাহাড়েও

নিম্নচাপের জেরে একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের লাল সতর্কতা, বৃষ্টি বাড়বে পাহাড়েও
আজ সোমবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : August 17, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনীভূত নিম্নচাপ । সপ্তাহের শুরুতেই শহরে দুর্যোগের আশঙ্কা । মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । রবিবারের মতো সোমবার রাতেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় আগামী 24 ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । বিশেষ করে উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । সোমবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে । মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও দক্ষিণবঙ্গে এর প্রভাব
উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে রবিবার সকালে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । আজ সোমবারের মধ্যে সেটি আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । এরপর তা উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । এর প্রভাব পড়বে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় ।
যার জেরে আজ সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে । পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের কিছু এলাকায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা থাকবে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
নিম্নচাপের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার সম্ভাবনা ৷ সমুদ্রে ঘণ্টায় 45 থেকে 55 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । তাই আগামিকাল 18 অগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রের যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে । পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলায় ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের সতর্কতা । আজ সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে । বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা
কলকাতায় আজও বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সোমবার রাত পর্যন্ত কয়েক দফায় বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা । মঙ্গলবারের পর শহরে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.09 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 79 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 7.09 মিলিমিটার ।