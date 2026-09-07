রাজ্যে প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের লাল সতর্কতা, বাদ যাবে না কলকাতাও
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 7 থেকে 9 সেপ্টেম্বর বাড়বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৷ কোন কোন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ?
Published : September 7, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: এখনই শেষ নয় ৷ আরও ধেয়ে আসছে বৃষ্টি ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুরে বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর । ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমক বাতাস বওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । তাই বজ্রপাতের সময় মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে হাওয়া অফিস ।
সোমবার সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে । এদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল । বেলা বাড়তেই কালো মেঘে ঢাকা পড়ে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার আকাশ ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয় ৷ আধ ঘণ্টা ধরে কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয় ৷
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 7 থেকে 9 সেপ্টেম্বর দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৷ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে 7 ও 8 সেপ্টেম্বর বজ্রবিদ্যুতের তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে । সোমবার পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মঙ্গলবার আরও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ । ওইদিন দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর 24 পরগনা জেলার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
কলকাতায় বৃষ্টি
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বুধবার পর্যন্ত কলকাতাতেও বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ
অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সোমবার ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও থাকছে ।
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে 28.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 72 শতাংশ । সক্রিয় মৌসুমী বায়ু এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসরমান ৷ যার জেরে একটি নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যে আরও দু'দিন বর্ষণ চলবে ৷