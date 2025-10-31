নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নিল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি গেল অধ্যাপিকার

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নিল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি গেল অধ্যাপিকার
এই নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি৷
Published : October 31, 2025 at 8:53 PM IST
বোলপুর, 31 অগস্ট: অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে বহিষ্কার করল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়৷ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি। জলি ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়োগের সময় ভুয়ো নথি পেশ করার অভিযোগ উঠেছিল৷
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি বলেন, "জলি ভট্টাচার্য নামে আমাদের যে গেস্ট ফ্যাকাল্টি ছিলেন, তিনি যে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি আগে যে কলেজে পড়াতেন, সেই কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের সই ছিল না। সেখানে আমাদের তখনকার পরীক্ষা নিয়ামক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই ছিল৷ আজ আমাদের কমিটি বসেছিল৷ তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উনি দোষী৷ তাই আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে ওঁকে বহিষ্কার করছি।"
উল্লেখ্য, 2022 সালের 27 জুলাই কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন জলি ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নেওয়া হয়। এই কলেজ থেকে পাওয়া একটি অতিথি অধ্যাপিকার অভিজ্ঞতার শংসাপত্র জমা দিয়ে তিনি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন।
তবে কাজে যোগ দেওয়ার সময় তাঁর দাখিল করা অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করতে গত 29 অগস্ট বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি একটি চিঠি দিয়েছিলেন ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীকে।
চিঠির প্রত্যুত্তরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়ে অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি যেদিন দেওয়া হয়েছিল, ওই তারিখে তিনি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁরই সিলমোহর ব্যবহার করে শংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছিল৷ আর সেখানে সাক্ষর করেছিলেন ইলামবাজার কলেজেরই ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে দেওয়া শংসাপত্রটি কলেজের অধ্যক্ষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই দেওয়া হয়েছিল।
এই চিঠি পাওয়ার পরেই গত 16 সেপ্টেম্বর বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন৷ সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, ইলামবাজার কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক বিষয়টি সেই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷
তারপর থেকে তিনজনের তদন্ত কমিটি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে এদিন জলি ভট্টাচার্যকে 'দোষী সাব্যস্ত' করেছেন বলে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তারপরেই ওই অধ্যাপিকাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি জানান, অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য যেদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও৷
কারণ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ইলামবাজার কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপকের পাশাপাশি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক পদেও আসীন ছিলেন৷ যদিও, বর্তমানে এই পদের মেয়াদ তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে আর তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আরও বলেন, "তদন্তে উঠে এসেছে জলি ভট্টাচার্য ইসলামবাজার কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপিকাও ছিলেন না৷ সেখান থেকে তিনি টিএ পেতেন মাত্র৷ তাও সেখান থেকে তিনি প্রিন্সিপালের সিলমোহর ব্যবহার করে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই করা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন৷ এছাড়াও, আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। নম্বর বেশি দিয়ে দেওয়া, ইউনিভার্সিটি গাড়ি ব্যবহার করা প্রভৃতি।"
অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যকে বরখাস্তের পাশাপাশি অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর-সহ তাঁর কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এই নিয়ে ওই অধ্যাপিকা বা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷
উল্লেখ্য, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সবস্তরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ৷ গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়৷ আরও অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন৷ সেই আবহে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ।