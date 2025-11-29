গঙ্গারামপুরে পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে গ্রেফতার এক যুবক
বৃহস্পতিবার ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়৷
Published : November 29, 2025 at 8:25 PM IST
গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), 29 নভেম্বর: পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর থানার যাদববাটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে৷ ধৃতের নাম সুভাষ বিশ্বাস।
শুক্রবার ধৃত যুবককে গঙ্গারামপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে কারা কারা জড়িত, তা জানতে সুভাষকে 10 দিনের জন্য হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। আদালত ধৃতকে ছ’দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠায়৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 30 নভেম্বর সারা রাজ্যের সঙ্গে গঙ্গারামপুরেও পুলিশের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে সুভাষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে৷ সেই কারণে বছর 39-এর ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়৷ গ্রেফতার হওয়া যুবকের বাড়ি থেকে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ 20 লক্ষের বেশি নগদ টাকা, একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল এবং বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে।
উল্লেখ্য, এর আগে নারায়ণ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী রায়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ৷ নারায়ণ সিভিক ভলান্টিয়ার৷ তাঁর বিরুদ্ধেও পুলিশের চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে৷ গঙ্গারামপুর ব্লকের ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনির বাসিন্দা নারায়ণ ও পার্বতীকে জেরা করেই পুলিশ সুভাষ বিশ্বাসের হদিশ পায়৷
তার পরই বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুরের এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুলিশ যাদববাটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে সুভাষ বিশ্বাসকে৷ তাঁর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া নথিপত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবল পদের পরীক্ষার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ওই যুবকের নাম সুভাষ বিশ্বাস৷ বয়স 39 বছর। তাঁর বাড়ি থেকে 20 লক্ষের বেশি নগদ টাকা, একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল এবং বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, জানার চেষ্টা করা হচ্ছে৷