ম্যাচিং ভ্যাকেনসি জটে থমকে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ, অপেক্ষায় 1200 চাকরিপ্রার্থী

ম্যাচিং ভ্যাকেনসি জটে থমকে উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ, অপেক্ষায় 1200 চাকরিপ্রার্থী
এসএসসি-র বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ 1,241 জন চাকরিপ্রার্থীর ৷
Published : February 8, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: ম্যাচিং ভ্যাকেনসি না-মেলায় উচ্চপ্রাথমিকের এক হাজার 241 জন প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শুরু করা যাচ্ছে না ৷ গত 30 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দু’সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই নির্দেশের পরেও শিক্ষা দফতর এখনও স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর কাছে শূন্যপদের তালিকা পাঠায়নি ৷ ফলে নিয়োগের শেষ ধাপে পৌঁছেও কমিশন কাউন্সেলিং শুরু করতে পারছে না-বলে দাবি করেছে ৷
উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগে এখনও পর্যন্ত আট দফায় 12 হাজার 723 জনের কাউন্সেলিং সম্পন্ন হয়েছে ৷ বাকি রয়েছেন 1,241 জন প্রার্থী ৷ প্রায় দেড় বছর ধরে চলা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বারবার সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে ৷ ফলে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তাঁদের প্রশ্ন, হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও কেন বাকি প্রার্থীদের কাউন্সেলিং শুরু হচ্ছে না ?
পশ্চিমবঙ্গ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চের সভাপতি সুশান্ত ঘোষ বলেন, "14,052 জনের মূল রায় কার্যকর করতে আদালত অবমাননার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই অনুযায়ী 1,241 জনের কাউন্সেলিং গতবছর 20 নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল ৷ আবার 30 জানুয়ারির শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দু’সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে বলা হয় ৷ সামনে ভোট— আর কতদিন অপেক্ষা করব আমরা ? অবিলম্বে শিক্ষা দফতরকে ম্যাচিং ভ্যাকেনসি পাঠিয়ে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা উচিত ৷"
চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, 2024 সালের 28 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মেধাতালিকায় থাকা 14 হাজার 52 জনের নিয়োগ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ মেনে এসএসসি আট দফায় কাউন্সেলিং করলেও, শেষ দফার পর প্রক্রিয়া থমকে যায় ৷ অষ্টম দফার কাউন্সেলিং হয়েছিল গতবছর 1 অগস্ট ৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী 24 ফেব্রুয়ারি ৷ ততদিনে সমস্যার সমাধান না-হলে আন্দোলনের পথেই হাঁটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা ৷