কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, জানুন বয়সসীমা থেকে আসনসংখ্যা

কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, জানুন বয়সসীমা থেকে আসনসংখ্যা
ফুড ল্যাবে সহকারী থেকে মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করবে কলকাতা কর্পোরেশন ৷ আবেদনের জন্য কী কী লাগবে জানুুন বিস্তারিত ৷
Published : January 16, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: কলকাতা কর্পোরেশনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সম্প্রতি । নেওয়া হবে খাদ্য পরীক্ষাগারের কর্মী থেকে আরবান হেলথ সেন্টারের চিকিৎসক । তবে স্থায়ী পদে নয় উভয় ক্ষেত্রেই নেওয়া হবে চুক্তিভিত্তিক । ল্যাব সহকারী পদে 3 জন ও আরবান হেলথ সেন্টারের 3 জন চিকিৎসক নিয়োগ করবে কলকাতা কর্পোরেশন ।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, স্বাস্থ্য বিভাগের আওতাধীন খাদ্য সুরক্ষা শাখার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে তিন জন সহকারী প্রয়োজন। নিয়োগ করা হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সাধারণ (GEN)-এর জন্য 1টি, এসসি (SC)-র জন্য 1টি আসন ও ইকনমিক্যালি উইকার সেকশন থেকে 1 জনকে নিয়োগ করা হবে । প্রতি মাসে বেতন দেওয়া হবে 20,050 টাকা। দেশের যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে অনার্স ডিগ্রি-সহ বিএসসি।
চলতি মাসেই আগামী 21 তারিখ ইন্টারভিউ হবে। বয়সের মাপকাঠি হতে হবে 40 বছরের বেশি তবে 21 বছরের কম হলে হবে না। সাড়ে 11টা থেকে শুরু ইন্টারভিউ । খাদ্য সুরক্ষা শাখার শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ঘরেই এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া হবে ৷ ইচ্ছুক প্রার্থীরা কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ও আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। সমস্ত নথি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে সমস্ত ধরনের রেজাল্ট, সার্টিফিকেট, ছবি ও পরিচয় পত্র।
এদিকে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের আওতায় খিদিরপুর আরবান কমিউনিটি হেলথ সেন্টার তিন জন চিকিৎসক নিয়োগ করবে। যার অন্যতম শর্ত হল স্থানীয় ভাষা জানতে হবে ৷ মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হবে ৷ 3টি শূন্যপদ । সাধারণ কোটায় 1টি, এসসি কোটায় 1টি ও ওবিসি কোটায় 1টি । মাসে 60 হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকতে হবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস (MBBS) ডিগ্রি। 1 বছর বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ ৷ পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলর রেজিস্ট্রার নম্বর থাকতে হবে ৷ বয়সসীমা 67।
চলতি মাসে 20 তারিখ এই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। সাড়ে 11টা থেকে শুরু হবে। প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ঘরে ইন্টারভিউ হবে। যারা নিয়োগ পত্র পাবে তাঁদের নূন্যতম 8 ঘণ্টা কাজ করতে হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা বিষদে জানতে ও আবেদন পত্রের জন্য কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক ভাবেই এই রাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে। সমস্ত নথি, পরিচয়পত্র, মার্কশিট সবটাই সঙ্গে রাখতে হবে ইন্টারভিউ সময়।