তৃণমূল জমানার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নথি তলব শুভেন্দু সরকারের, গুঞ্জন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার
TMC Era Contractual Recruitment: নবান্ন সূত্রে খবর, গত 15 বছরে বিপুল চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়েছিল ৷ এই তালিকায় সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, গ্রাম পুলিশরাও রয়েছেন।
Published : November 9, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: পূর্বতন সরকারের জমানায় নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবার খতিয়ে দেখতে শুরু করল শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। নিয়ম মেনে এই নিয়োগ হয়েছিল কি না, তা যাচাই করতে বিভিন্ন দফতরের কাছে কর্মীদের যাবতীয় তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথি তলব করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীদের সরিয়ে সেখানে বিজেপির লোকজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রশাসন।
নবান্ন সূত্রে খবর, গত 15 বছরে বিভিন্ন দফতরে এত বিপুল চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বর্তমান সরকার। এই সময়ের মধ্যে কতজনকে নেওয়া হয়েছে এবং কীভাবে তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চাওয়া হয়েছে। এই তালিকায় সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ এবং গ্রাম পুলিশরাও রয়েছেন।
2013 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একলপ্তে 1 লক্ষ 30 হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়। পরবর্তীকালে এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে তৃণমূল নেতারা এদের কাজে লাগাতেন। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইও এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার ছিলেন এবং পুলিশ মহলে তাঁর অস্বাভাবিক প্রভাব ছিল।
সরকারি চাকরিতে দলের লোকদের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ অবশ্য রাজ্যে নতুন নয়। বাম জমানাতেও সিপিএম কর্মীদের আত্মীয়দের স্কুলে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, যদিও বামেদের দাবি ছিল নিয়োগ হয়েছিল মেধার ভিত্তিতেই। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেও একই বিতর্ক ফিরে আসে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক সময়ে বলেছিলেন, দলের ছেলেমেয়েরাই চাকরি পাবেন। পরে তিনি জানান, তিনি মন্ত্রীর কোটায় নিয়োগের কথা বলেছেন।
বাম আমলে প্রতিটি মন্ত্রীর দফতরে দু’জন করে সহকারী রাখার নিয়ম থাকলেও তৃণমূল এসে তা তিন জন করে। ব্রাত্য বসুর বক্তব্য ছিল, যাঁরা দলের জন্য দেওয়াল লিখেছেন ও মিছিলে হেঁটেছেন, তাঁদেরই তিনি সুযোগ দিতে চান। পরে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। আদালতের নির্দেশে মোট 25 হাজার 752 জনের চাকরি বাতিল হয়, যার মধ্যে 19 হাজারের বেশি শিক্ষক ছিলেন এবং 1 হাজার 814 জনকে দাগি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগেও সেই একই অনিয়ম হয়েছিল কি না, তা দেখতে চাইছে বিজেপি সরকার।
গতকালই নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক অথবা কোথাও সিভিক নিয়োগ নিয়ে সরব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়েছেন, "সরকারি কাজে বিগত সরকারের সময় যেভাবে সিভিক ও চুক্তিভিত্তিকদের নিয়োগ হয়েছে তাতে সরকারি কাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। যতই আধুনিক যুগে যাওয়া হোক না কেন স্থায়ী প্রশিক্ষিত এবং শিক্ষিত কর্মী বা ম্যানপাওয়ার প্রয়োজন। গত সরকারের সময় তাকে অবহেলা করা হয়েছে।"
তবে সরকারের এই পদক্ষেপে আশঙ্কার মেঘ দেখছেন কর্মচারী মহলের একাংশ। কর্মচারী সংগঠনের প্রাক্তন উপদেষ্টা মনোজ চক্রবর্তী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা করে বলেন, "চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই নথি যাচাই করার দায়িত্ব সরকারের। সেই সময় নিয়ম না মানা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও মন্ত্রীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। সাধারণ কর্মীরা কেন তার জন্য সমস্যায় পড়বেন?"
তৃণমূল নেতা মহম্মদ আলি বলেন, "বারবার পুরনো ফাইল খুলে তদন্ত এবং নতুন করে নিয়োগের কথা বললে সরকারি কাজ ব্যাহত হবে।" কুড়ি-তিরিশ বছর আগের ঘটনা নিয়ে তদন্ত চললে কর্মীদের কাজের আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
উল্টোদিকে, কর্মীদের একাংশের নথি জমা দিতে আপত্তি নেই। চুক্তিভিত্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষক শেখ নজরুলের কথায়, "নথি জমা দিতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কারণ, এর আগেও একাধিকবার আমাদের কাছ থেকে একই তথ্য চাওয়া হয়েছে।"
যাঁদের নিয়োগে অনিয়ম মিলবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল। তবে কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরীর কটাক্ষ, "তৃণমূলের আমলে প্রশাসন চলত তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে, এবার বিজেপির আমলে তা বিজেপির দফতর থেকে চলতে পারে।" সরকার বদলালেও প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস একই রয়ে গিয়েছে বলে তাঁর দাবি।