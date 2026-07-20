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পঞ্চায়েতে 11 হাজার শূন্যপদ, পিএসসি'র মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ ডিসেম্বরে

আইন সংশোধন করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দায়িত্ব দিতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ বিধানসভায় এই ঘোষণা পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের ৷

DILIP ON PANCHAYAT RECRUITMENT
দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 3:52 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এবার আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আর জেলা স্তর থেকে নয়, এবার থেকে সরাসরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-র মাধ্যমে পঞ্চায়েতে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই মেগা নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের পথে হাঁটছে প্রশাসন। বিধানসভায় এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

তিনি জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই বিশাল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে মোট 11 হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করবে পঞ্চায়েত দফতর। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কর্মসংস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 1 লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিশাতেই এক বড় পদক্ষেপ করল সরকার।

দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল কর্মী সঙ্কটে ধুঁকছে রাজ্যের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে ব্যাহত হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়নের দৈনন্দিন কাজ। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে গ্রামীণ প্রশাসনকে। এই প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতেই এবার দ্রুত শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ শূন্যপদের কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "কর্মীর অভাবে পঞ্চায়েতের কাজ করা যাচ্ছে না। তাই এই নিয়োগ হবে।"

এতদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েতে কর্মী নিয়োগের একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো ছিল। জেলা স্তর থেকেই মূলত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত। এর জন্য নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত আইনও কার্যকর ছিল রাজ্যে। কিন্তু নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই নিয়োগ ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা এবং গতি আনতে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক হয়েছে, আর বিচ্ছিন্নভাবে জেলায় জেলায় নয়, এবার থেকে পুরো রাজ্যের পঞ্চায়েত নিয়োগ প্রক্রিয়াটি হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। আর এই গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের স্বশাসিত সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে।

এই বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে এই নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।" যেহেতু পুরনো পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী এতদিন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলত, তাই পিএসসি-কে নতুন করে এই দায়িত্ব দিতে গেলে আইনি কাঠামোগত পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই পঞ্চায়েত আইনে বড়সড় সংশোধনী আনতে চলেছে সরকার। খুব শীঘ্রই এই আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিয়োগের পথে এগোবে প্রশাসন।

আইন সংশোধনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বিধানসভায় বলেন, "যেহেতু এতদিন এই নিয়োগ হত পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে, এখন তা স্বশাসিত সংস্থা পিএসসির হাতে চলে যাচ্ছে। তাই আইনি সংশোধন করতে হবে।" কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর 1 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের কথা জানানো হয়েছিল। সেই কথা মতোই পঞ্চায়েত স্তরে এই বিপুল নিয়োগ হতে চলেছে বলে বিধানসভায় নিশ্চিত করেছেন মন্ত্রী।

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PANCHAYAT RECRUITMENT IN DECEMBER
DILIP GHOSH
পঞ্চায়েতে 11 হাজার শূন্যপদ
পিএসসির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ
DILIP ON PANCHAYAT RECRUITMENT

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