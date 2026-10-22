পুজোর মরশুমে রেকর্ড ভিড় পর্যটকদের, DHR-এর আয় ছাড়াল 1.41 কোটি

পুজোর মরশুমে রেকর্ড ভিড় পর্যটকদের, DHR-এর আয় ছাড়াল 1.41 কোটি
Darjeeling Himalayan Railway: গতবছর পুুজোর মরশুমে আয়ের তুলনায় এবার প্রায় 20 থেকে 25 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নজরে এসেছে।
Published : October 22, 2026 at 5:37 PM IST
দার্জিলিং, 22 অক্টোবর: বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামায় অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখল বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী (ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। চলতি বছর 1 থেকে 21 অক্টোবর দুর্গাপুজোর মরশুমের মধ্যে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী এই টয়ট্রেনে সফর করেছেন মোট 12 হাজার যাত্রী, যার মাধ্যমে ভারতীয় রেলের ভাঁড়ারে জমা পড়েছে রেকর্ড 1 কোটি 41 লক্ষ 23 হাজার 100 টাকা আয় ৷
গতবছর পুজোর মরশুমের তুলনায় এবার যাত্রী সংখ্যা ও আয়, উভয় ক্ষেত্রেই এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। বিগত বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে আয়ের তুলনায় এবার প্রায় 20 থেকে 25 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নজরে এসেছে। পুজোর ছুটিতে শৈলশহর দার্জিলিং ও তার আশেপাশের মনোরম পাহাড়ি উপত্যকা ঘুরে দেখার জন্য দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমান। মেঘ-কুয়াশার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বাষ্পচালিত স্টিম ইঞ্জিন ও ডিজেল চালিত টয়ট্রেনের হুইসেলের যুগলবন্দি এবারও বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।
এই মরশুমে পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক বিশেষ পর্যটন পরিষেবা ও স্পেশাল 'জয়রাইড' চালু করা হয়েছিল। বিশেষ করে 'মুক্তধারা' ও ঐতিহ্যে মোড়া সফরগুলিতে পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কালিম্পং ও দার্জিলিং পাহাড়ের নৈসর্গিক রূপ উপভোগের পাশাপাশি ঐতিহ্যের ছোঁয়া পেতে ভ্রমণপিপাসুদের এই রেকর্ড সাড়া পাহাড়ি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
ডিএইচআরের রেকর্ড সাফল্য ও যাত্রী সাড়া নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। তিনি বলেন, "পার্বত্য ট্রেনের এই অভূতপূর্ব আয় ও যাত্রী সাড়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত। আমাদের লক্ষ্য শুধু যাত্রী পরিষেবা দেওয়া নয়, বরং হিমালয়ের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখে বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া। আগামিদিনে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করতে আমরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনের মেলবন্ধনে নতুন পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করছি।"
ঐতিহ্যবাহী এই পাহাড়ি রেলকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে যে জোয়ার এসেছে, তা আগামী শীতের মরশুমেও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী রেল কর্তৃপক্ষ।