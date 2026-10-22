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পুজোর মরশুমে রেকর্ড ভিড় পর্যটকদের, DHR-এর আয় ছাড়াল 1.41 কোটি

Darjeeling Himalayan Railway: গতবছর পুুজোর মরশুমে আয়ের তুলনায় এবার প্রায় 20 থেকে 25 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নজরে এসেছে।

darjeeling toy train
টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2026 at 5:37 PM IST

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দার্জিলিং, 22 অক্টোবর: বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামায় অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখল বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী (ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। চলতি বছর 1 থেকে 21 অক্টোবর দুর্গাপুজোর মরশুমের মধ্যে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী এই টয়ট্রেনে সফর করেছেন মোট 12 হাজার যাত্রী, যার মাধ্যমে ভারতীয় রেলের ভাঁড়ারে জমা পড়েছে রেকর্ড 1 কোটি 41 লক্ষ 23 হাজার 100 টাকা আয় ৷

গতবছর পুজোর মরশুমের তুলনায় এবার যাত্রী সংখ্যা ও আয়, উভয় ক্ষেত্রেই এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। বিগত বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে আয়ের তুলনায় এবার প্রায় 20 থেকে 25 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নজরে এসেছে। পুজোর ছুটিতে শৈলশহর দার্জিলিং ও তার আশেপাশের মনোরম পাহাড়ি উপত্যকা ঘুরে দেখার জন্য দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমান। মেঘ-কুয়াশার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বাষ্পচালিত স্টিম ইঞ্জিন ও ডিজেল চালিত টয়ট্রেনের হুইসেলের যুগলবন্দি এবারও বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

পুজোর মরশুমে রেকর্ড ভিড় পর্যটকদের (ইটিভি ভারত)

এই মরশুমে পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক বিশেষ পর্যটন পরিষেবা ও স্পেশাল 'জয়রাইড' চালু করা হয়েছিল। বিশেষ করে 'মুক্তধারা' ও ঐতিহ্যে মোড়া সফরগুলিতে পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কালিম্পং ও দার্জিলিং পাহাড়ের নৈসর্গিক রূপ উপভোগের পাশাপাশি ঐতিহ্যের ছোঁয়া পেতে ভ্রমণপিপাসুদের এই রেকর্ড সাড়া পাহাড়ি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

darjeeling toy train
টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

ডিএইচআরের রেকর্ড সাফল্য ও যাত্রী সাড়া নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। তিনি বলেন, "পার্বত্য ট্রেনের এই অভূতপূর্ব আয় ও যাত্রী সাড়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত। আমাদের লক্ষ্য শুধু যাত্রী পরিষেবা দেওয়া নয়, বরং হিমালয়ের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখে বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া। আগামিদিনে পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করতে আমরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনের মেলবন্ধনে নতুন পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা করছি।"

darjeeling toy train
রেকর্ড ভিড় পর্যটকদের (ইটিভি ভারত)

ঐতিহ্যবাহী এই পাহাড়ি রেলকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে যে জোয়ার এসেছে, তা আগামী শীতের মরশুমেও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী রেল কর্তৃপক্ষ।

darjeeling toy train
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

ভিড় পর্যটকদের
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
INDIAN RAILWAY
DHR
DARJEELING TOY TRAIN

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