একদিনে পাথরের রেকর্ড রাজস্ব আদায় বীরভূমে ! সাফল্য দেখিয়ে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

একদিনে পাথরের রেকর্ড রাজস্ব আদায় বীরভূমে ! সাফল্য দেখিয়ে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari attacks former Trinamool government: রাজস্ব আদায়, পুলিশি পরিকাঠামো এবং সরকারি নিয়োগ নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর । সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 2:06 PM IST
নিউটাউন, 12 অক্টোবর: একদিকে বীরভূমের পাথর খাদান থেকে রাজস্ব আদায়ে রেকর্ড, অন্যদিকে পূর্ব ঘোষণা মেনে দুর্গাপুজোর আগে রাজ্য পুলিশে 11 হাজার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য । নিউটাউনে একটি হোটেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই নিজের সরকারের সাফল্য ও আগামী দিনের পরিকল্পনার খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে রাজস্ব আদায়, পুলিশি পরিকাঠামো এবং সরকারি নিয়োগ নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করলেন তিনি । নিশানা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও, যিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন ।
শুভেন্দুর দাবি, বীরভূমের পাথর খাদান থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ এত দিন আসত, তার তুলনায় এখন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে । পাথর পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রানজিট ও টোল বাবদ ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট বা ডিসিআর সংগ্রহের মাধ্যমে এই আয় হয়েছে বলে জানান তিনি । তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2025 সালের গোটা অক্টোবর মাসে বীরভূম থেকে এই খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল 3 কোটি 28 লক্ষ টাকা । আর এ বার অক্টোবরের একটি রবিবারেই আদায় হয়েছে 3 কোটি 44 লক্ষ টাকা । অর্থাৎ, গত বছরের গোটা মাসের তুলনায় এক দিনেই বেশি রাজস্ব এসেছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।
শুধু এক দিনের আয় নয়, চলতি মাসের প্রথম 11 দিনেও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, এই সময়ের মধ্যে পাথর খাদান থেকে রাজকোষে জমা পড়েছে 32 কোটি 17 লক্ষ টাকা । মাসে 100 কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী তিনি । রাজস্ব বৃদ্ধির কৃতিত্ব দিয়েছেন বীরভূমের জেলা প্রশাসন এবং ভূমি দফতরকে । তাঁর বক্তব্য, রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করে সরকারি কোষাগারের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ।
কিন্তু অতীতে এই খাতে এত কম রাজস্ব আদায় হত কেন ? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পূর্বতন সরকারকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু । মমতার দিল্লিতে অবস্থানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "ও যো সরকার মে থি উসকো পুছ লিজিয়ে । দিল্লি মে হ্যায় না কলকাতা মে হ্যায় ? দিল্লি মে হ্যায় । যাইয়ে তুরন্ত চলিয়ে, নজদিক হি এয়ারপোর্ট হ্যায়, চলিয়ে ।"
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন মমতা । শনিবার কয়েক ঘণ্টা আটক থাকার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । সেই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে রাজনৈতিক আক্রমণ শানান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী । রাজস্বের হিসাবের পাশাপাশি এ দিনের অনুষ্ঠানে বড় জায়গা জুড়ে ছিল সরকারি নিয়োগের ঘোষণা ।
এর আগে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, দুর্গাপুজোর আগে রাজ্য পুলিশে 11 হাজার তরুণ-তরুণীকে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকবে না বলেও দাবি করেন তিনি । এদিন সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ দেখবে, দুর্গাপুজোর আগে 11 হাজার ছেলে মেয়ের পুলিশের চাকরিতে তারা যোগদান করছেন আজকে উইথ ইউনিফর্ম । আমরা নিয়োগের ক্ষেত্রে বলেছি, কোথাও কোনও রাজনৈতিক লোক থাকবে না, নিয়োগ কমিটি থেকে শুরু করে । আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুধু চেয়েছি আমার ভাই-বোনেদের হাতে, যারা যোগ্য, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেব ।"
তাঁর দাবি, 2026 সালের 9 মে শপথ নেওয়ার পর থেকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ 2027 সালের 8 মে-র মধ্যে রাজ্যে এক লক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । 11 হাজার নিয়োগপত্র দেওয়ার উদ্যোগ সেই পরিকল্পনার সূচনা বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি । তাঁর কথায়, "মর্নিং শোজ দ্য ডে ।"
রাজ্যের পুলিশি পরিকাঠামোর দুর্বলতার জন্যও পূর্বতন সরকারকে দায়ী করেছেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশে প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য প্রায় 200 জন পুলিশকর্মী থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই অনুপাত নেমে এসেছিল 105-এ । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বহু থানায় নিয়মিত পুলিশকর্মীর বদলে সিভিক ভলান্টিয়ারদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তৈরি হয়েছিল । সেই পরিস্থিতি বদলানোর লক্ষ্যেই নতুন নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
নিয়োগের ক্ষেত্রে ওবিসি এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে প্রক্রিয়া এগোনোর কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী । আগামী সাড়ে চার বছরের মেয়াদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগে এমন কোনও ত্রুটি রাখা হবে না, যাতে আদালতে গিয়ে প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া যায়, এমনই দাবি তাঁর । রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কথায়, "একটাও এমন কোনও কাজ এই সরকার করতে দেবে না, যাতে আপনি কোর্টে যেতে পারেন । কোর্টে আপনি যেতে পারেন, কিন্তু অর্ডার পাবেন না । আমরা ত্রুটিমুক্ত, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করব।"
কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পূর্বতন সরকারের আমলে 17 মাস আটকে ছিল । বর্তমান সরকার তা 17 দিনের মধ্যে দিয়েছে । একই ভাবে সীমান্ত সুরক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, আটকে থাকা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলিকে দ্রুত কার্যকর করে উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বাড়ানোই সরকারের লক্ষ্য ।
শিল্পে বিনিয়োগের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 14 অক্টোবর হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে 6 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ার কথা । তাঁর মতে, রাজ্যে শিল্পের প্রসার এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হলে সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ আসবে, আর তাতেই উৎসবের মরসুমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়বে । শুভেন্দুর কথায়, "মানুষের হাতে অর্থ থাকলে, মানুষের হাতে কাজ থাকলেই উৎসব ভালো হবে, পুজো ভালো হবে ।"