আধার-হুড়োহুড়িতে অবরুদ্ধ জলপাইগুড়ি ! টোকেনের জন্য ভোর রাত থেকে অপেক্ষা
ভোরের আগেই হেড পোস্ট অফিস মোড় কার্যত অবরুদ্ধ । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ভিড় সামলাতে নামতে হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশকে ।
Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 জুলাই: রাত পোহানোর আগেই হাতে ব্যাগ, সঙ্গে জল আর শুকনো খাবার । একটাই লক্ষ্য- আধার কার্ডের টোকেন ! সেই টোকেন পেতেই শনিবার ভোররাত থেকে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের সামনে উপচে পড়ল মানুষের ভিড় । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পোস্ট অফিস মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । ভিড় সামলাতে নামতে হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশকে ।
শনিবার নতুন আধার কার্ড তৈরি এবং আধার কার্ডে নাম-সহ বিভিন্ন তথ্য সংশোধনের জন্য টোকেন দেওয়ার দিন ছিল জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের আধার সেন্টারে । সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুধু জলপাইগুড়ি নয়, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ভোররাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন ।
স্থানীয়দের দাবি, এর আগে আধারের টোকেনের জন্য ভিড় হলেও, এত বড় লাইন জলপাইগুড়িতে কখনও দেখা যায়নি । কয়েক হাজার মানুষের ভিড়ে কার্যত থমকে যায় গোটা এলাকা । দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন কয়েক জন । হুড়োহুড়িতে ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে ।
ময়নাগুড়ি থেকে আসা পূর্ণ মণ্ডল বলেন, "ভোর 3টের সময় এসেছি । টোকেন নেওয়ার জন্য এত ভিড় হবে ভাবিনি । আমাদের নিজেদের হুড়োহুড়ির জন্যই লাইনের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে ।" আর এক বাসিন্দা নিরঞ্জন করিবর জানান, "ভোর 4টের সময় লাইনে দাঁড়িয়েছি । এখনও টোকেন পাইনি । খাওয়া-দাওয়াও হয়নি ।" দীপালী রায়ের অভিযোগ, "সকাল 6টায় এসেছি । প্রচণ্ড গরমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । কেউ বাচ্চার আধার করাতে, কেউ আবার সংশোধনের জন্য এসেছেন । কিন্তু ভিড় সামলানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না ।"
পোস্ট অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন শুধুমাত্র টোকেন দেওয়া হয়েছে । টোকেন পাওয়ার পরে আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট দিন ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে । সেই দিন তাঁরা এসে নতুন আধার কার্ডের জন্য আবেদন করতে বা প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ করাতে পারবেন ।
অনেকেরই দাবি, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা, ব্যাঙ্কের কাজ, স্কুল-কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আধার এখন অপরিহার্য । তাই দীর্ঘ অপেক্ষা এবং দুর্ভোগ সত্ত্বেও টোকেন সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, এত বিপুল ভিড় কেন সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । এক দিনের টোকেন বিতরণকে ঘিরে যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না স্থানীয়রা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেষ পর্যন্ত মোতায়েন করা হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। তবেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷