শ্রাবণের শেষ সোমবারে জল্পেশে জনস্রোত, রেকর্ড ভিড়ে হাসি ব্যবসায়ীদের মুখে

শ্রাবণের শেষ সোমবারে জল্পেশে জনস্রোত, রেকর্ড ভিড়ে হাসি ব্যবসায়ীদের মুখে
তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল্পেশ মন্দির, প্রায় 18 কিলোমিটার পথ জুড়ে কাঁধে জল নিয়ে হাঁটলেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 17, 2026 at 7:22 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 অগস্ট: শ্রাবণের শেষ সোমবার । উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন শৈবতীর্থ জল্পেশে কার্যত জনস্রোত । তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল্পেশ মন্দির, প্রায় 18 কিলোমিটার পথ জুড়ে কাঁধে জল নিয়ে হাঁটছেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তো বটেই, পড়শি নেপাল ও ভুটান থেকেও ভক্তেরা এসেছেন জল্পেশের মন্দিরে জল ঢালতে । শেষ সোমবারের এই বিপুল ভিড়কে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন মন্দির চত্বরে উৎসবের আবহ, অন্যদিকে তেমনই স্বস্তির হাসি প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মুখে ।
প্রশাসনের দাবি, এ বার পুণ্যার্থীদের জন্য আগের তুলনায় আরও বেশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল । তিস্তা ঘাট থেকে ইন্দির মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের একটি অংশ ব্যারিকেড করে পুণ্যার্থীদের হাঁটার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল । ফলে একদিকে যেমন পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, তেমনই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণেও সুবিধা হয়েছে ।
শ্রাবণ মাস জুড়েই জল্পেশকে কেন্দ্র করে বসে মেলা । তবে এ বার শ্রাবণে পাঁচটি সোমবার থাকায় প্রথম থেকেই পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেশি হবে বলে আশা করেছিল প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ । শেষ সোমবারে সেই ভিড়ই কার্যত রেকর্ড ছুঁয়েছে বলে দাবি মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের ।
জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, "এই বছর রেকর্ড ভিড় হয়েছে । পাঁচটি সোমবার থাকায় পুণ্যার্থীর সংখ্যাও বেশি ছিল । তবে সুব্যবস্থার কারণে এত ভিড় হলেও বড় কোনও সমস্যা হয়নি ।" তাঁর দাবি, প্রতিবছরই জল্পেশে পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়ছে । ফলে আগামী দিনে আরও বড় পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে ।
জল্পেশে জল ঢালার অন্যতম রীতি হল তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করে তা নিয়ে পায়ে হেঁটে মন্দিরে পৌঁছনো । ভোর থেকেই তিস্তার ঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন পুণ্যার্থীরা । নদীতে স্নান করে জল নিয়ে শুরু হয় দীর্ঘ পদযাত্রা । তিস্তা ঘাট থেকে জল্পেশের দূরত্ব প্রায় 18 কিলোমিটার । সেই পথ কাঁধে জল নিয়ে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিয়েছেন বহু ভক্ত । পথে কোথাও বিশ্রাম, কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা, আবার কোথাও স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য- সব মিলিয়ে এ দিন উত্তরবঙ্গের এই শৈবতীর্থে ছিল উৎসবের আবহ ।
পুণ্যার্থীদের জন্য এ বারের অন্যতম বড় পরিবর্তন তিস্তা ঘাটে । স্থানীয়দের দাবি, আগে তিস্তা নদী থেকে স্নান করে জল্পেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য জল সংগ্রহ করতে পুণ্যার্থীদের টিকিট কাটতে হত । এ বার সেই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে । তিস্তা ঘাটের সদস্য সঞ্জয় কীর্তনীয়া বলেন, "আগে তিস্তা নদী থেকে জল নিতে পুণ্যার্থীদের টিকিট কাটতে হত । এ বার সেই টিকিটের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে । বিনামূল্যে স্নান করে জল নিয়ে যেতে পারছেন ভক্তেরা । এটা খুব ভালো হয়েছে ।"
তিস্তা ঘাটের আর এক সদস্য অমলচন্দ্র মজুমদারের কথায়, "লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছিল । নতুন সরকার আসার পরে এ বার সব ব্যবস্থা ভালো ভাবে করা হয়েছিল । স্থানীয়েরাও যতটা পেরেছি সহযোগিতা করেছি ।"
পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য এ বার প্রথম বার জল্পেশ মন্দিরে অনলাইন টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড । আগে মন্দিরে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে হত । এ বার অনলাইনে টিকিট কাটার সুযোগ থাকায় ভিড়ের মধ্যে লাইনে দাঁড়ানোর ঝক্কি কিছুটা কমেছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি । পাশাপাশি মন্দিরে প্রবেশের টিকিটের দামও কমানো হয়েছে । আগে যেখানে 50 টাকা দিতে হত, এ বার তা কমিয়ে 40 টাকা করা হয়েছে । পুণ্যার্থীদের একাংশের বক্তব্য, টিকিটের দাম কমানো এবং অনলাইন ব্যবস্থা, দুই-ই সুবিধাজনক হয়েছে ।
এ বার জল্পেশের শ্রাবণী মেলায় আরও একটি আকর্ষণ ছিল হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি । রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের উপর ফুল ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় । মন্দির কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগে জল্পেশের শ্রাবণী মেলার প্রচারও বেড়েছে । গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, "এই প্রথম জল্পেশে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে । এর ফলে জল্পেশের প্রচার আরও বেড়েছে ।"
জল্পেশের শ্রাবণী মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় অর্থনীতিরও অন্যতম বড় ভরসা । মন্দিরকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই মেলায় দোকান, হোটেল, খাবারের স্টল, পুজোর সামগ্রী, পরিবহণ- বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের আয় নির্ভর করে । জল্পেশের ব্যবসায়ী কমলেশ কানু ও চন্দন সরকারের কথায়, "এ বার প্রচুর ভিড় হয়েছে । অন্যান্য বছরের তুলনায় ভিড় বেশি । বিক্রিও ভাল হয়েছে । এই শ্রাবণী মেলার উপরেই বছরের একটা বড় অংশের রোজগার নির্ভর করে ।" মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদকও জানিয়েছেন, এই মেলার আয়-রোজগারের সঙ্গে বহু মানুষের সংসার জড়িয়ে রয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে বছরের প্রায় ছ'মাসের রোজগার আসে শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে ।
দার্জিলিং থেকে আসা পুণ্যার্থী সিমরন থাপার কথায়, "এ বার ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল । কোনও রকম সমস্যা হয়নি । ভালো ভাবেই জল্পেশে জল ঢালতে পেরেছি । প্রশাসনের সহযোগিতাও ভাল ছিল ।"
শ্রাবণের শেষ সোমবারে তাই জল্পেশে একসঙ্গে দেখা গেল ধর্মীয় আবেগ, রেকর্ড পুণ্যার্থী সমাগম এবং জমজমাট ব্যবসা । আর বিপুল ভিড় সামলেও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায় স্বস্তিতে জেলা প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ ।