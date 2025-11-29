আচ্ছে দিন মালদায়, রেশমের রেকর্ড দামে চাষিদের মধ্যে খুশির হাওয়া

আচ্ছে দিন মালদায়, রেশমের রেকর্ড দামে চাষিদের মধ্যে খুশির হাওয়া
রেশমের মান বেড়েছে, জেলার রেশমি সুতো জিআই ট্যাগও পেয়েছে ৷ এবার রেকর্ড দাম উঠল মালদার রেশমের ৷ খুশির হাওয়া চাষিদের মুখে ৷
November 29, 2025
মালদা, 29 নভেম্বর: রেশমগুটির (কোকুন) রেকর্ড দাম উঠল মালদায় ৷ কালিয়াচকের কোকুন মার্কেটে মন (40 কিলো) প্রতি উন্নতমানের নিস্তারি কোকুনের দাম উঠেছে 26 হাজার টাকা ৷ আজ পর্যন্ত এই জেলায় রেশমগুটির এত দাম কখনও ওঠেনি ৷
রেশমের এই অভাবনীয় দামে খুশির হাওয়া রেশম চাষিদের পরিবারে ৷ খুশি রিলাররাও ৷ মালদার রেশম সুতোর জিআই ট্যাগের জন্যই কোকুনের দামের উত্তরণ বলে মনে করছেন তাঁরা ৷
ব্যবসায়ীরা বলছেন, রেশম সুতোর দাম এভাবে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে আখেরে জেলার অর্থনীতিরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে ৷ অভিযোগ, বাম আমলে মালদার রেশম শিল্প কার্যত খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল ৷ সরকারি নিষ্পৃহতায় এই জেলার রেশম চাষ ধুঁকতে শুরু করে ৷ অনেক রেশমচাষি নিজেদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে নজর দেন ৷ এলাকার বাসিন্দা ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তিনি জেলার রেশম শিল্পের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷
দায়িত্ব পেয়েই কাজে নেমে পড়েন সাবিনা ৷ জেলার রেশম শিল্পের সমস্যা তাঁর অনেকটাই জানা ৷ তাই চাষিদের সেই সমস্যাগুলি মেটানোর দিকে তিনি আগে নজর দেন ৷ তাঁর উদ্যোগে চাষিদের আধুনিক চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাঁদের উন্নতমানের রেশমের ডিম সরবরাহ করা হয় ৷ এমনকী উৎপন্ন কোকুন যাতে তাঁরা সবাই সঠিক দামে বিক্রি করতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করেন সাবিনা ৷ পরবর্তীতে তাঁর উদ্যোগে জেলায় স্থাপিত হয় মালটি অ্যান্ড রিলিং মেশিন ৷ পুরোনো ঘাই পদ্ধতি ছেড়ে রিলাররা এই মেশিন ব্যবহার করে সুতো তৈরি শুরু করেন ৷
এতে সুতোর মানও বৃদ্ধি পায় ৷ জেলার রেশম সুতো শুধু ভারতে নয়, রফতানি শুরু হয় বিদেশে ৷ কিছুদিন আগেই এই জেলার নিস্তারি প্রজাতির রেশম সুতোর জিআই ট্যাগ মিলেছে ৷ তারপর থেকে রেশম শিল্পে আরও গতি এসেছে ৷
মালদার রেশম
- মালদা জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আম ৷ দ্বিতীয় অর্থকরী ফসলের তালিকায় রয়েছে রেশম ৷
- এই জেলার প্রায় 21 হাজার হেক্টর জমিতে তুঁতচাষ হয়ে থাকে ৷
- প্রায় 70 হাজার পরিবার রেশম চাষ এবং উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ৷
- মালদা জেলায় রেশম চাষের চারটি মরশুম ৷
- ক্যালেন্ডারের হিসাবে মরশুমগুলির নামকরণ করা হয়েছে বৈশাখি, ভাদুরি, অঘ্রাণী ও ফাল্গুনি ৷
- এর মধ্যে ফাল্গুনি ও বৈশাখি মরশুমে শুকনো আবহাওয়ার জন্য রেশম উৎপাদন সবচেয়ে ভালো হয় ৷ প্রতি বছর গড়ে 600 মেট্রিক টন রেশম উৎপাদন হয় পুরো জেলায় ৷
জেলার একমাত্র কোকুন মার্কেট রয়েছে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের বালিয়াডাঙায় ৷ শুক্রবার সেই মার্কেটে অঘ্রাণী মরশুমের প্রথম ফসল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কিছু চাষি ৷ সাধারণত এই মরশুমে ফসলের উৎপাদন খুব ভালো হয় না ৷ কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ায় এবার উৎপাদনও ব্যাপক ৷ ওই মার্কেটেই গতকাল চাঁচলের রেশমচাষি জাকির হোসেনের রেশম মন প্রতি 26 হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়েছে ৷ কিনেছেন স্থানীয় শেরশাহী গ্রামের রিলার সাদেক আলি ৷
তিনি বলেন, "এই রেশমের গুটি থেকে যে পরিমাণ সুতো পাওয়া যাবে, তাতে আমাদের লাভ হবে ৷ কোকুনের রংও খুব ভালো ৷ তাই চাষিকে ন্যায্য দাম দিতে দ্বিধা করিনি ৷ জানতাম না, এই দরে আগে কখনও কোকুনের কেনাবেচা হয়নি ৷ শুনে খুব ভালো লাগছে ৷ অন্তত একটি জায়গায় তো আমার নাম লেখা রইল ৷ আমার মনে হয় জেলার রেশম সুতো জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর চাষিরা চাষে আরও বেশি মন দিয়েছেন ৷ উৎপন্ন রেশমের মান বৃদ্ধিতেও সচেষ্ট হয়েছেন ৷ গতকাল কোকুন মার্কেটে যত গুটি এসেছিল, বেশিরভাগই ছিল উন্নতমানের ৷"
এক রেশম চাষি নুরুল ইসলাম বলেন, "এবার আমার পলু বেশ ভালো হয়েছে ৷ কোকুনের উৎপাদনও যথেষ্ট ভালো ৷ এবার দামও ভালো পেয়েছি ৷ গতকাল 25 থেকে 26 হাজার টাকা মন দরে কোকুন বিক্রি হয়েছে ৷ এতদিন রেশম চাষ করছি, এত ভালো দাম কখনও পাইনি ৷ এবার লাভ খুব ভালো হয়েছে ৷ আমরা খুব আনন্দিত ৷ এর জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ৷"
এনিয়ে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহার কথায়, "আমরা মালদা জেলার নিস্তারি রেশম সুতোয় জিআই ট্যাগ পেয়েছি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসন এবং সেরিকালচার দফতর জেলার রেশম শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে ৷ গতকাল কালিয়াচক কোকুন মার্কেটে 26 হাজার টাকা মন দরে কোকুন বিক্রি হয়েছে ৷ যা সর্বকালীন রেকর্ড ৷ এতে রেশমচাষিরা খুব আনন্দিত ৷ এর জন্য সংগঠনের তরফে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ৷"
তাঁর কথায়, "রেশম চাষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যার সমাধান হবে ৷ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনেরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন ৷ এতে ইতিহাস সমৃদ্ধ মালদার সিল্কের পুনরুত্থান ঘটবে ৷ সব মিলিয়ে জেলার অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে ৷ কিন্তু তার জন্য সবাইকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে হবে ৷ তাহলে বিশ্বের রেশম দরবারে আমরা জায়গা করে নিতে পারব ৷"
মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য, "এখনও অনেক কাজ বাকি ৷ সঠিকভাবে কাজ করলে এই জেলার রেশম শিল্পকে যে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা ধারণা সবেমাত্র আমরা চাষি ও রিলারদের দিতে পেরেছি ৷ তবে আমার স্বপ্ন, জেলার রেশম সুতো দিয়ে জেলাতেই পূর্ণাঙ্গ রেশমি কাপড় তৈরি করা ৷ তাহলে সেই বস্ত্র বিশ্ব বাজারে মালদার অর্থনীতি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷ হয়তো অনেকটা সময় লাগবে, কিন্তু এই স্বপ্ন আমি সফল করবই ৷"