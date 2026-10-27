সরশুনা-কাণ্ডের পুনর্নির্মাণ, ধৃতদের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘটনাস্থলে ঘোরাল পুলিশ

সরশুনা-কাণ্ডের পুনর্নির্মাণ, ধৃতদের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘটনাস্থলে ঘোরাল পুলিশ
Reconstruction of Sarshuna Incident: ফের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হতে পারে ৷ ধৃতদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবেন তদন্তকারীরা ৷
Published : October 27, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: চাঞ্চল্যকর সরশুনা-কাণ্ডে দ্রুত পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের ৷ মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনায় ধৃত প্রদীপ সরকার এবং রাহুল বর্মনকে নিয়ে এসে অপরাধের পুনর্নির্মাণ করা হয় ৷
মঙ্গলবার ধৃতদের মধ্যে দু'জনকে কোমরে দড়ি ও হাফপ্যান্ট পরিহিত অবস্থায় এলাকায় ঘোরান তদন্তকারীরা ৷ উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও সরশুনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ পুরো পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় প্রয়োজনে ধৃতদের ফের ঘটনাস্থলে এনে পুনর্নির্মাণ করা হতে পারে এবং তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷"
ঘটনার নেপথ্য কাহিনী
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার সরশুনা থানা এলাকার এক তরুণ তাঁর নাবালিকা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যান ৷ অভিযোগ, সেই সময় ওই তরুণ ও নাবালিকাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা ৷ এরপর ওই তরুণের বাবা-মা’কে বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয় ৷
অভিযোগ, তরুণ, তাঁর বাবা-মা ও বন্ধুকে বাড়িতে আটকে রেখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় ৷ এমনকি কাঁচের বোতল দিয়ে তাঁদের মারধর করা হয় এবং এরপর বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানো হয় ৷ এমনকি তরুণের মা’কেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ তাঁরও মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷
তদন্তকারীদের কাছে দেওয়া গোপন জবানবন্দিতে নির্যাতিত পরিবার জানিয়েছে, নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের সামনে তিনটি বিকল্প রাখা হয়েছিল ৷ প্রথম ছিল, পুলিশ কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয়, গুলি করে হত্যা করা এবং তৃতীয়, প্রাণ বাঁচাতে চাইলে বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় ঘোরা এবং সেই ঘটনার ভিডিয়ো করা ৷ পরিবারটি জীবন বাঁচাতে তৃতীয় বিকল্পটি বেছে নিতে বাধ্য হয় এবং বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ৷ পরবর্তীতে সেই ছবি ও ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় ৷ এর জেরে সোমবার সকালে একদল উত্তেজিত বাসিন্দা ওই তরুণের বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ৷
সেই ঘটনাতেই নাবালিকার বাবা, মা ও কাকাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ এদিন তাঁদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনার পুুনর্নিমাণ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, তার ভিডিয়ো রেকর্ড করেছেন তদন্তকারীরা ৷