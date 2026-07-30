এআই-নির্ভর স্মার্ট উৎপাদনে বড় স্বীকৃতি, মর্যাদার অনুদান প্রাপ্তি আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপকের
ভারত সরকারের অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা, শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করেছে।
Published : July 30, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ভিত্তিক গবেষণায় বিরাট স্বীকৃতি পেলেন আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক সূর্য কে পাল ৷ দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ জে সি বসু গ্রান্ট পেলেন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন ৷
শিল্প কারখানায় উৎপাদনের সময়ই ওয়েল্ডিংয়ের মান রিয়েল-টাইমে পরীক্ষা, ত্রুটি চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা এবং 'জিরো-ডিফেক্ট' উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক গবেষণার জন্য এই বিরল সম্মান পেলেন অধ্যাপক সূর্য কে পাল । ভারত সরকারের অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা, শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করেছে ।
গবেষণার মূল লক্ষ্য
অধ্যাপক পালের গবেষণার মূল লক্ষ্য একটি AI-চালিত সর্বজনীন ও বুদ্ধিমান প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যা শিল্প কারখানায় ওয়েল্ডিং চলাকালীন প্রতিটি ধাপের গুণমান নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করবে । বর্তমানে অধিকাংশ উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ওয়েল্ডিংয়ের মান পরীক্ষা করা হয় । ফলে কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধন করতে অতিরিক্ত সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় । অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পণ্যই বাতিল করতে হয় । অধ্যাপক পালের গবেষণায় তৈরি হতে চলা প্রযুক্তি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে । উৎপাদনের সময়ই যদি কোনও ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তবে AI তা মুহূর্তের মধ্যে শনাক্ত করবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ করে দেবে । এর ফলে শুরু থেকেই ত্রুটিমুক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রযুক্তি শুধু ওয়েল্ডিংয়ের মান উন্নত করবে না, বরং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নির্ভুলতা বজায় রাখা, কাঁচামালের অপচয় কমানো, উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । অটোমোবাইল, রেল, প্রতিরক্ষা, জাহাজ নির্মাণ, ভারী প্রকৌশল এবং পরিকাঠামো নির্মাণের মতো ক্ষেত্রেও এই গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে ।
কারা পান এই গবেষণা অনুদান
এই গবেষণা প্রকল্পের জন্য অধ্যাপক পাল পাঁচ বছরের গবেষণা অনুদান পেয়েছেন । জে সি বসু গ্রান্ট দেশের সক্রিয় প্রবীণ বিজ্ঞানীদের জন্য অন্যতম সম্মানজনক গবেষণা অনুদান হিসেবে বিবেচিত হয় । যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও উচ্চমানের গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছেন, তাঁদেরই এই অনুদান প্রদান করা হয় । গবেষকদের স্বাধীনভাবে নতুন প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অনুদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
দেশ-বিদেশে সমাদৃত অধ্যাপক পাল
বর্তমানে অধ্যাপক সূর্য কে পাল আইআইটি খড়গপুরের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন । পাশাপাশি তিনি সেন্টার অব এক্সেলেন্স ইন অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি-র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সনও । উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়েল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা দেশ-বিদেশে সমাদৃত ।
আইআইটি খড়গপুর সূত্রে জানা গিয়েছে, গবেষণা জীবনে অধ্যাপক পাল 30 জনেরও বেশি পিএইচডি গবেষককে সফলভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন । আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে তাঁর 230টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে । গুগল স্কলারে তাঁর গবেষণাপত্র 12 হাজারেরও বেশি বার উদ্ধৃত হয়েছে, যা গবেষণাজগতে তাঁর কাজের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় বহন করে । তাঁর এইচ-ইনডেক্স 64, যা আন্তর্জাতিক গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয় । শুধু গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না-থেকে অধ্যাপক পালের একাধিক প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে । তাঁর গবেষণার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়তা, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল রূপান্তর আরও শক্তিশালী হয়েছে । শিল্প ও গবেষণার মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
গর্বিত আইআইটি খড়গপুর
আইআইটি খড়গপুরের এক আধিকারিক জানান, অধ্যাপক সূর্য কে পালের এই স্বীকৃতি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উদ্ভাবনের ধারাকেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল । শিল্পমুখী গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব প্রয়োগ এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিতে আইআইটি খড়গপুর যে দেশের অন্যতম শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে, এই সম্মান তারই প্রমাণ । ভবিষ্যতে এই গবেষণার মাধ্যমে ভারতের উৎপাদন শিল্প আরও আধুনিক, দক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়ে উঠবে বলেই আশাবাদী গবেষকরা ।