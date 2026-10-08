তৃণমূল বনাম NCPI বিতর্ক: জবাব তৈরি নয়, আরও 15 দিন সময় চাইলেন 20 বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ

তৃণমূল বনাম NCPI বিতর্ক: জবাব তৈরি নয়, আরও 15 দিন সময় চাইলেন 20 বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ
Rebel TMC MPs: তৃণমূলের অভিযোগ, যে দলের প্রতীকে এই সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই দল ছেড়ে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে।
Published : October 8, 2026 at 3:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 অক্টোবর: দলত্যাগ-বিরোধী আইনে সাংসদ পদ খারিজের দাবি ঘিরে তৃণমূলের 20 বিদ্রোহী সাংসদের আইনি লড়াই আরও দীর্ঘ হওয়ার ইঙ্গিত । লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পাঠানো নোটিশের জবাব দেওয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার মুখে আরও 15 দিন সময় চাইলেন তাঁরা । প্রয়োজনীয় নথিপত্র এখনও পুরোপুরি জোগাড় করা যায়নি, পাশাপাশি আইনি জবাবও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়, এই কারণ দেখিয়েই লোকসভা সচিবালয়ের কাছে সময় বাড়ানোর আবেদন করেছেন তাঁরা । বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানিয়েছেন বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।
এই 20 সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা NCPI-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন । তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ-বিরোধী আইনের দশম তফসিল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন করেছিল তৃণমূল । সেই আবেদনের ভিত্তিতেই বিদ্রোহী সাংসদদের কাছে জবাব চেয়ে নোটিস পাঠানো হয় ।
লোকসভা সচিবালয় 8 অক্টোবরের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে সময় দিয়েছিল । সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে নতুন করে 15 দিনের সময় চাইলেন তাঁরা । কাকলি বলেন, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি এখনও হাতে না আসায় তাঁদের আইনজীবীরা জবাব প্রস্তুতের কাজ শেষ করতে পারেননি । তাই স্পিকারের কাছে আরও সময় চেয়ে চিঠি দেওয়া হচ্ছে ।
কাকলির বক্তব্য, "আমাদের জবাব দেওয়ার সময়সীমা আজই শেষ হচ্ছে । তাই লোকসভার স্পিকারের কাছে আরও 15 দিন সময় চেয়ে আমরা আবেদন করছি ।"
তৃণমূলের অভিযোগ, যে দলের প্রতীকে এই সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই দল ছেড়ে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় পড়ে । তৃণমূলের লোকসভার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 20 সাংসদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে সাংসদ পদ দ্রুত খারিজের দাবি তুলেছেন । বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা গড়িয়েছে । সেই মামলায় স্পিকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ।
অন্যদিকে, বিদ্রোহী সাংসদদের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা । তাঁদের দাবি, তৃণমূল থেকে বেরিয়ে NCPI-র সঙ্গে তাঁদের যুক্ত হওয়া দলত্যাগ-বিরোধী আইনে সাংসদ পদ খারিজের মতো অপরাধ নয় । তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে দলীয় সংযুক্তি হিসাবেই দেখা উচিত । ফলে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের প্রশ্নই ওঠে না ।
এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সংবিধানের দশম তফসিল । সাধারণ ভাবে কোনও সাংসদ দলত্যাগ করলে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হতে পারে । তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনও দলের সদস্যদের অন্য দলের সঙ্গে বৈধ সংযুক্তির ক্ষেত্রে আইনে ব্যতিক্রমের সুযোগ রয়েছে । এই 20 সাংসদের ক্ষেত্রে সেই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য কি না, সেটিই এখন মূল আইনি প্রশ্ন ।
বিদ্রোহী এই 20 জন সাংসদের মধ্যে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, ইউসুফ পাঠান-সহ একাধিক পরিচিত মুখ । ফলে বিষয়টি কেবল সংসদীয় অঙ্কের নয়, তৃণমূলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ এবং বাংলার রাজনীতিতেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে ।
এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতায় জরুরি বৈঠকে বসছেন 20 সাংসদ । বিকেল 3টেয় প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে লোকসভার নোটিশের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে, কোন আইনি যুক্তি সামনে রাখা হবে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এখন দেখার, স্পিকার বিদ্রোহী সাংসদদের আবেদন মঞ্জুর করেন কিনা ৷