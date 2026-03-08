আমি বাংলার গর্বিত ভোটার, সঠিক সময় না-আসা পর্যন্ত ইস্তফার কারণ গোপন থাকবে: বোস

আমি বাংলার গর্বিত ভোটার, সঠিক সময় না-আসা পর্যন্ত ইস্তফার কারণ গোপন থাকবে: বোস
সিভি আনন্দ বোস বলেন, "কোথাও প্রবেশ করলে প্রস্থান করতেই হবে । এটাই আমার প্রস্থানের সঠিক সময় ।"
কলকাতা, 8 মার্চ: আচমকাই এসেছিল তাঁর পদত্যাগের খবর ৷ জানা যায়, কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস । এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অনেক জলঘোলা হয়েছে ৷ সেই ঘটনার তিনদিন পর আজ কলকাতায় এলেন বিদায়ী রাজ্যপাল । তিনি জানালেন, দিল্লি নয়, পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকেই ৷ কেন এভাবে আচমকা ইস্তফা দিলেন ? এই প্রশ্নের জবাবে সিভি আনন্দ বোসের উত্তর, "কোথাও প্রবেশ করলে প্রস্থান তো করতেই হবে । আর এটাই আমার প্রস্থানের সঠিক সময় ।"
কেরলের কোচি থেকে রবিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন সিভি আনন্দ বোস । বিমানবন্দরেই তাঁর দিকে নানা প্রশ্ন ছুড়ে দেন সাংবাদিকরা ৷ কোনওটির জবাব এসেছে, আবার বেশকিছু প্রশ্ন সযত্নে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বিদায়ী রাজ্যপাল ৷ রাজ্যপালের পদ থেকে প্রস্থানে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আগে প্রশ্ন করা হয়, তিনি ভোট দিতে পশ্চিমবঙ্গে আসবেন কি না ৷ উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই পশ্চিমবঙ্গের ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন বোস । সে বিষয়ে সংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমি বাংলার গর্বিত ভোটার । নিশ্চয়ই আমি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসব ৷ ভোটাধিকার নষ্ট হতে দেব না ৷"
খবরে প্রকাশ পেয়েছিল যে, কলকাতা থেকে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস । যদিও এদিন তিনি জানিয়েছেন, "কলকাতা থেকেই পদত্যাগ করেছি, দিল্লি থেকে নয় ।" এবিষয়ে তিনি আরও বলেন, "যেখানেই প্রবেশের সুযোগ থাকে, সেখানেই প্রস্থানও করতে হয় । আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে 1200 দিন পূর্ণ করেছি । আমার মনে হয়েছে, এটাই আমার পদত্যাগের সঠিক সময় । আমি দিল্লি থেকে নয়, এখান থেকেই পদত্যাগ করেছি । আমাকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল । আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । সঠিক সময় না-আসা পর্যন্ত আমার পদত্যাগের কারণ গোপন রাখা হবে ।"
পশ্চিমবঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুষ্ঠানে প্রোটোকল ভঙ্গের যে অভিযোগ উঠেছে সেবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিদায়ী রাজ্যপাল বলেন, "আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ মানুষ । তিনি যা করেছেন, যা বলেছেন, তা বলার জন্য তাঁর নিজস্ব কারণ থাকতে পারে এবং রাষ্ট্রপতি যা বলেছেন তা নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য করার অধিকার নেই ।"