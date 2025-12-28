সিনেমার টাকায় বাড়িতেই হাসপাতাল বানাবেন দেবের ফিল্মের রিয়েল হিরো

সিনেমার টাকায় বাড়িতেই হাসপাতাল বানাবেন দেবের ফিল্মের রিয়েল হিরো
একটি অনাথ আশ্রম করারও স্বপ্ন দেখেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হক ।
Published : December 28, 2025 at 7:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 ডিসেম্বর: পদ্মশ্রী প্রাপক বাইক অ্যাম্বুলেন্স চালক করিমুল হকের জীবন কাহিনি নিয়ে ফিল্ম তৈরি হচ্ছে । ছবির লভ্যাংশ দিয়ে করিমুল হক তাঁর বাড়িতে গরিব মানুষের জন্য গড়ে তুলবেন হাসপাতাল সেবা সদন ৷ একটি অনাথ আশ্রমও করতে চান করিমুল । তাঁর সমাজ সেবার কাজে আপ্লুত অভিনেতা দেব । তিনি তাঁর আসন্ন বাংলা ছবিতে করিমুল হকের চরিত্রেই অভিনয় করতে চলেছেন ৷ নিজের ছবির রিয়েল লাইফ হিরোর অবদান মুগ্ধ করেছে অভিনেতাকে ৷ তিনি করিমুলের বাড়িতে থেকে মূল চরিত্রকে বুঝবেন ৷ সেই উপলব্ধি আত্মস্থ করে তা তুলে ধরবেন ক্যামেরার সামনে ৷
জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার ক্রান্তির রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত ধরলাগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা করিমুল হক । 1995 সালে অসুস্থ মা জফুরেননেসা বেওয়াকে একটি অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে বাঁচাতে পারেননি । অ্যাম্বুলেন্স না-পাওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর মা ৷ বিনা চিকিৎসায় মায়ের এই মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি করিমুল । সেই ঘটনার পর তিনি শপথ নেন, আর কোনও মা বা কাউকে যাতে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে মরতে না-হয়, সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন । সেই থেকে বাইক অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে শুরু হয় তাঁর পথ চলা ।
শুরু হয় বাইকে করে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে গ্রামের পথ পেরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার লড়াই । এভাবেই কয়েক বছরে তিনি জরুরি পরিষেবা দিয়ে বাঁচিয়েছেন সাত হাজার মানুষকে ৷ সমাজে তাঁর এই অবদানের জন্য 2017 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে । গ্রামের গরিব অসুস্থ মানুষকে কখনও সাইকেলে, আবার কখনওবা মোটরবাইকে চাপিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন হাসপাতালে । কখনও মালবাজার মহকুমা হাসপাতাল, আবার কখনও জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতাল, রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য চলেছে তাঁর অদম্য সংগ্রাম ।
2018 সালে মুম্বইয়ের চিত্রনির্মাতা বিনয় মুদগিল করিমুল হকের বায়োপিক তৈরির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন । চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর নির্মাতা তাঁর বাড়িতে ঘুরে গিয়েছেন ৷ এই ধরনের বায়োপিক তৈরির ক্ষেত্রে গল্পের মূল চরিত্রে কে অভিনয় করবেন তা নিয়ে ধন্ধ থাকে নির্মাতা ও পরিচালকদের মধ্যে ৷ বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হক জানান, "2018 সালে বিনয় মুদগিলের সঙ্গে হিন্দিতে বায়োপিক করার চুক্তি হয়েছিল । কিন্তু আমার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন তা ঠিক করা যায়নি । এরপর আমি মুদগিল সাহেবকে বলি, বাংলাতে এই ছবি করার জন্য দেবকে মূল চরিত্র দেওয়া হোক । উনিও রাজি হয়ে যান । দেব আমার প্রস্তাব ফেরাননি । আমার বাড়িতে থাকবেন দেব । আমার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি কয়েকদিন ধরে আমার জীবন চাক্ষুষ করবেন ।"
করিমূলের চরিত্রে অভিনয় নিয়ে বেশ আশাবাদী দেব ৷ তিনি জানান, "করিমুল হকের বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদার চরিত্রে অভিনয় করব, বেশ ভালো লাগছে । আশা করি, বায়োপিকটা ভালো হবে । কলকাতা ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হবে । এর আগেও জলপাইগুড়িতে শুটিং করেছি । আমার কাছে এটা পরিচিত জায়গা । ভালো লাগছে ।" উল্লেখ্য, আগামী বছরেই দেব অভিনীত বাংলা ছবি 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' মুক্তি পাবে বলে খবর উড়ছে বিনোদনের দুনিয়ায় । দিন দুয়েক আগেই নিজের জন্মদিনে সেই ছবির পোস্টার প্রকাশ করেছেন অভিনেতা ৷
পদ্মশ্রী সম্মান সারা দেশে পরিচিত করেছে বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদাকে ৷ এবার সিনেমার পর্দায় দেখা যাবে তাঁর জীবন কাহিনি । বাড়িতে সেবাসদন করে রোগীদের সুস্থ করে তোলাই এখন তাঁর স্বপ্ন । সেজন্য নিজের বাড়িতেই বানাচ্ছেন হাসপাতাল । তাঁর কথায়, "সিনেমা থেকে আমাকে যে অর্থ দেওয়া হবে, তা দিয়ে আমি হাসপাতাল গড়ার কাজ করব ।" তাঁর এই সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে চান করিমুল ৷